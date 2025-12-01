تحلیل شرایط استقلال و پرسپولیس برای دربی/ تاثیر حضور دو سرمربی خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در چارچوب هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر روز گذشته یکشنبه ۹ آذر در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان تیم فولاد خوزستان بود؛ دیداری حساس که در نهایت با برتری یک بر صفر شاگردان ریکاردو ساپینتو خاتمه یافت و آبی‌پوشان را در آستانه دربی ۱۰۶ مقابل پرسپولیس در شرایط روحی مناسبی قرار داد.

استقلالی‌ها در نیمه نخست نمایش بهتری نسبت به حریف داشتند و موفق شدند با ایجاد چند موقعیت خطرناک، جریان بازی را در اختیار بگیرند. با این حال در نیمه دوم عملکرد آن‌ها افت کرد و فولاد فرصت‌های بیشتری برای بازگشت به مسابقه به دست آورد.

درخشش آنتونیو آدان دروازه‌بان اسپانیایی استقلال، از نکات برجسته این مسابقه بود. او در حساس‌ترین لحظه بازی، ضربه پنالتی ساسان انصاری، کاپیتان فولاد را با واکنشی دیدنی مهار کرد و نقش مهمی در کسب سه امتیاز برای آبی‌ها داشت.

در میان اتفاقات تلخ این مسابقه برای استقلال، مصدومیت مهران احمدی هافبک پرتلاش این تیم، از مهم‌ترین اخبار بود. این بازیکن در نیمه اول دچار آسیب‌دیدگی شد و خیلی زود زمین بازی را ترک کرد تا وضعیت او برای دیدار حساس جمعه مقابل پرسپولیس در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.

استقلالی‌ها اکنون همانند پرسپولیس با کسب پیروزی وارد هفته دوازدهم می‌شوند و خود را برای یکی از مهم‌ترین مصاف‌های فصل آماده می‌کنند.

محمدرضا مهرانپور کارشناس فوتبال و پیشکسوت استقلال در رابطه با عملکرد این تیم در دیدار با فولاد اظهار داشت: فولاد مسابقه را بسیار خوب آغاز کرد و چند حمله خطرناک هم داشت، اما اشتباه علی نعمتی که بازیکن ملی‌پوش هم است باعث شد استقلال به گل برسد. پس از آن شرایط بازی تغییر کرد و استقلال سوار بر مسابقه شد و موقعیت‌های متعددی ایجاد کرد؛ به‌خصوص در ۱۰ دقیقه پایانی و هشت دقیقه وقت اضافه‌ای که داور گرفت.

سحرخیزان باید از خودگذشتگی را یاد بگیرد

او افزود: فولاد برای جبران نتیجه جلو کشید و همین موضوع باعث شد استقلال چند ضدحمله خطرناک داشته باشد. در یکی از این صحنه‌ها سعید سحرخیزان می‌توانست با یک پاس صحیح، موقعیت بهتری برای هم‌تیمی‌اش بسازد. ازخودگذشتگی در فوتبال بسیار مهم است و بازیکن باید تشخیص بدهد چه زمانی هم‌تیمی‌اش در موقعیت بهتری قرار دارد.

این پیشکسوت استقلال درباره عملکرد مهاجمان آبی‌ها گفت: سحرخیزان دو هفته متوالی است که گلزنی می‌کند و کم کم در ترکیب هم جا افتاده اما نازون کماکان مصدوم است. آزادی و سحرخیزان توانسته اند در دیدارهایی که به میدان می‌روند فشار زیادی را روی خط دفاعی حریف وارد کنند. به نظر من در بازی روز گذشته فولاد هم کیفیت همیشگی را نداشت و استقلال نیز با احتیاط بازی کرد تا بازیکنانش را برای دربی حفظ کند.

حضور مربیان خارجی کیفیت دربی را بالا می‌برد

مهرانپور در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره فضای کلی شهرآورد گفت: امیدوارم بازی زیبایی را شاهد باشیم. همیشه آرزو داشتیم مربیان دو تیم از احتیاط بیش از حد کم کنند و به فوتبال هجومی روی بیاورند تا یک بازی جذاب شبیه مسابقات اروپایی ببینیم. امیدوارم این دربی با توجه به اینکه هر دو مربی خارجی و هجومی‌کار هستند، یک نبرد تماشایی باشد.

تقابل وینگر های استقلال و پرسپولیس دیدن دارد

مهرانپور سپس به دربی پیش‌رو و کیفیت فنی بازیکنان استقلال و پرسپولیس اشاره کرد و افزود: نکته جذاب درباره این دربی این است که بهترین بازیکنان دو تیم در کناره‌ها حضور دارند. تقابل ارونوف و عالیشاه از یک‌سو و همچنین تقابل آسانی و کوشکی از سوی دیگر می‌تواند یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مسابقه باشد. این نبردهای کناری بدون شک جذابیت زیادی به بازی اضافه خواهد کرد.

وی ادامه داد: حضور بازیکنان فنی و خوش‌تکنیک، چه ایرانی و چه بازیکنانی که سال‌ها در لیگ‌های معتبر خارجی بازی کرده‌اند، می‌تواند کیفیت دربی را بالا ببرد. خوشبختانه استقلال و پرسپولیس هر دو در کناره‌ها بازیکنان سطح بالایی دارند. مهران احمدی هر زمان در زمین بوده عملکرد مثبتی داشته است. هرچند مقابل فولاد دچار مصدومیت شد، امیدوارم او نیز برای دربی آماده شود و بتواند به تیم کمک کند. هر دو تیم در این نواحی بازیکنان مهمی دارند و شاید اصلی‌ترین جذابیت شهرآورد همین دوئل‌های کناری باشد.

تیم های پایه نیاز به مربیان خارجی رزومه دار دارند

او سپس به موضوع تیم نوجوانان ایران پرداخت و با انتقاد از وضعیت پایه‌ها گفت: قبل از مسابقات اگر انتقاد کنیم می‌گویند انرژی منفی می‌دهید، دنبال پست هستید. اما حالا که بازی‌ها تمام شده، حرف زدن اشکالی ندارد. مربی‌ای که رزومه قابل‌توجهی ندارد را با یک قهرمانی انتخاب می‌کنیم؛ در حالی که آینده او هم در خطر است. شما با این انتخاب‌ها مربیان جوان را می‌سوزانید.

پیشکسوت استقلال با تأکید بر نیاز به تحول جدی در رده‌های پایه افزود: به‌جای این کارها، برویم و بهترین مربیان دنیا در رده پایه را بیاوریم. مربیان ایرانی جوان را کنار یک مربی بزرگ بگذاریم تا از دانش او استفاده کنند. هم نتیجه می‌گیریم و هم آینده را حفظ می‌کنیم. الان نه تنها نتیجه نگرفتیم، بلکه نوجوانانمان سرخورده شدند و ممکن است یک نسل را از دست بدهیم.

مهرانپور در پایان با اشاره به استعدادهای موجود در تیم نوجوانان گفت: ماهان بهشتی و جعفر اسدی بازیکنان فوق‌العاده‌ای بودند. وقتی تیم‌های پایه نتیجه می‌گیرند، نگاه‌ها به آن‌ها جلب می‌شود؛ دلال‌ها، منیجرهای خارجی و حتی مربیان داخلی توجه می‌کنند. اما با این شرایط آینده این بازیکنان در خطر است. متأسفانه این نتایج باعث می‌شود تیم نوجوانان ما دیگر دیده نشود. وقتی مقابل حریفانی مثل هند نتیجه نمی‌گیریم، نگاه‌ها به‌طور کامل از فوتبال پایه ما برداشته می‌شود. همه این عوامل دست به دست هم می‌دهد تا با یک انتخاب اشتباه، چندین سال عقب بیفتیم و موفقیت در رده‌های پایه برایمان به آرزو تبدیل شود.