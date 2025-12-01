کوشکی مشکلی برای همراهی استقلال ندارد/ احمدی امروز MRI می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال پس از پیروزی مقابل فولاد خوزستان، این روزها خود را برای دربی حساس هفته دوازدهم لیگ برتر مقابل پرسپولیس آماده می‌کند؛ دیداری که روز جمعه ۱۴ آذر در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک برگزار خواهد شد.

در جریان بازی روز گذشته برابر فولاد، دو بازیکن استقلال دچار مصدومیت شدند. علیرضا کوشکی، وینگر سرعتی آبی‌پوشان، که در نیمه دوم دچار آسیب‌دیدگی شد، پس از معاینات پزشکی مشکلی برای همراهی تیمش در بازی با پرسپولیس نخواهد داشت و طبق نظر کادر فنی در تمرینات آینده حضور پیدا می‌کند.

با این حال وضعیت مهران احمدی دیگر بازیکن استقلال همچنان مبهم است. این بازیکن امروز برای مشخص شدن میزان آسیب‌دیدگی‌اش MRI می‌دهد و نتیجه این بررسی‌ها تعیین خواهد کرد که آیا او قادر به همراهی استقلال در دربی ۱۴ آذر خواهد بود یا خیر. با توجه به شدت درد و نظر اولیه تیم پزشکی، بعید به نظر می‌رسد احمدی در تمرینات امروز و فردا استقلال حاضر شود.

تیم استقلال در حالی آماده این دیدار مهم می‌شود که کادر فنی امیدوار است طی روزهای باقی‌مانده، ترکیب کامل‌تری در اختیار داشته باشد تا با آمادگی مطلوب وارد جدال سنتی فوتبال ایران شود.