ساپینتو: بازی سختی با فولاد داشتیم؛ رفتار یک بازیکن استقلال نرمال نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو ساپینتو پس از پیروزی یک بر صفر استقلال مقابل فولاد خوزستان گفت: بازی سختی بود و خوشحالم سه امتیاز گرفتیم. نمی‌توانستیم خوب بازی کنیم چون زمین خوب نداریم. واقعا کار در این شرایط سخت است

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران افزود: تیم‌هایی که روبروی ما بازی می‌کنند زیر توپ می‌زنند و بازی در چنین چمن‌هایی خیلی برای آنها مهم نیست‌. آنها سعی می‌کردند خطاهای الکی بگیرند و اوت های بلند می‌انداختند.

او درباره تقابل با شاگردان یحیی گل‌محمدی تصریح کرد: در چنین دیدارهایی باید خودمان را برای بازی تهاجمی و جنگیدن آماده کنیم تا بتوانیم فرصت ایجاد کرده و گل بزنیم. چنین بازی‌هایی در برنامه ما نیست ولی بردیم و مستحق این برد هم بودیم.

ساپینتو تصریح کرد: پنالتی اعلام شده روی یک کشمکش دو بازیکن بود و اگر گل می‌شد جوانمردانه نبود با این حال خوشحالم با یک بازی کمتر به صدر جدول برگشتیم. از بازیکنان و هواداران تشکر می‌کنم.

سرمربی آبی پوشان پایتخت افزود: مهم است وقتی مقابل تیم‌های بزرگ مساوی می‌کنیم هم حمایت کنند چون فصل طولانی داریم. بازیکنانم امروز جنگیدند و با شوری که داشتند و تعهدی که داشتند نتیجه گرفتند. شاید همین اتحاد باعث شد آدان هم توپ را بگیرد. تمام کسانی که در رختکن هستند خوشحال هستند. هر وقت متحد هستیم انرژی خوب سمت ما می‌آید. اول فصل اینگونه نبود اما حالا پشت اتفاقات خوب هستیم.

ساپینتو در خصوص اینکه شیوه بازی امروز انقلاب به خاطر حفظ بازیکنان برای دربی بود، یادآور شد: من همیشه بهترین تیم را برای بازی بعدی انتخاب می‌کنم. مثلا رستم آشورماتوف عملکردش عالی است اما سه ماه بود بیرون از ترکیب بود اما هر ۴ روز یک مرتبه بازی کرد و احساس کردم خسته است. این اتفاق برای صالح حردانی هم افتاد. سایر بازیکنان هم منتظرند تا بازی کنند و سخت‌ترین کار برای یک مربی این است که رختکن را مدیریت کند. دو بازیکن با یک کیفیت در دو پست داریم و باید عادلانه برخورد کنیم.

سرمربی استقلال در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر انتقاداتی که از او در این روزها می‌شود، تاکید کرد: برخی پیشکسوتان را دیدم صحبت‌هایی می‌کنند که تعدادی از آنها با عدم مسئولیت پذیری صحبت می‌کنند. در یک برنامه دیدیم به شخص من بی احترامی می‌شود یکی از آن‌ها به من گفت که از باشگاه پول خواستم وگرنه می‌روم. تا حالا هم بابت این حرف‌ها از من معذرت خواهی نکردند و باورش برایم سخت است. به نظرم من مستحق این عذرخواهی هستم. مربیان قبلی که اینجا بودند به من و بازیکنان سال پیش هم بی احترامی می‌کنند. ما قرار نیست تمام بازی‌ها را ببریم اما تا آخرش ادامه می‌دهیم. اگر بخواهم درباره این مسائل صحبت کنیم باید با دیوار صحبت کنیم چون برایم مهم نیست.

ساپینتو درباره غیبت عارف آقاسی و شایعات درباره غیبت او و مصدومیت‌هایش قبل از هر مسابقه گفت: چنین چیزی را از کجا می‌دانید؟! مایه تأسف است که این موضوع، من را خیلی وقت است دیوانه می‌کند. موضوع درستی است. یک روز قبل از بازی به ما گفت که درد دارم. ۴ بازی خواستم او را حمایت کنم. پزشک تیم به من و مدیرعامل نامه زد که مشکل او چنین چیزی نیست من خواستم او را نگه دارم اما رفتار او نرمال نیست و دیگر باشگاه باید حل کند چون با این رفتار نمی‌توانست کارش را در رختکن ما ادامه دهد.