هشدار وزیر دفاع مصر درباره جنگ تمام عیار و سرنوشت نامعلوم دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قاهره الاخباریه، سرلشکر عبدالمجید صقر وزیر دفاع مصر اعلام کرد: مصر بارها درباره حرکت منطقه به سمت جنگ تمام عیار که دنیا را به سمت سرنوشت نامعلومی سوق می دهد، هشدار داده است. مصر از زبان عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور خود بارها درباره فرو رفتن منطقه به سوی جنگی تمام عیار که جهان را به سرنوشتی نامعلوم خواهد کشاند، هشدار داده است.

وزیر دفاع مصر تاکید کرد: این یک بینش ژرف و صدای خرد و هشداری صادقانه و آگاهانه علیه پیامدهای ناشی از تحت تأثیر قرار گرفتن منطق و تکبر قدرت، به جای منطق صلح عادلانه و فراگیر بود، که مصر عملاً در کنفرانس صلح شرم الشیخ بر آن تأکید کرد، زمانی که کشورهای صلح طلب را در سرزمین خود گرد هم آورد تا تلاش‌ها را برای توقف جنگ در غزه و توقف خونریزی پس از دو سال متحد کنند.

وی افزود: منطقه و دنیا شاهد تحولات شتابزده و درگیری هایی است.

وزیر دفاع مصر بیان کرد: آمادگی دائمی برای مقابله با چالشها و تهدیدات ضروری است.

سرلشکر صقر تاکید کرد: مصر درباره تبعات تحرکات غیرمنطقی و اهتمام به زور به جای منطق صلح عالانه و فراگیر هشدار داده است. برخورداری مصر از عناصر مختلف قدرت، سرمایه گذاری در صلح واقعی است.