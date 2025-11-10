قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای پایان یافتن کامل جنگ در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع دیپلماتیک در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کردند واشنگتن پیشنویس یک قطعنامه اصلاح شده را میان اعضای شورای امنیت توزیع کرده که طرح پایان درگیری در نوار غزه را مورد حمایت قرار میدهد.
بر اساس اعلام منابع پیشنویس قطعنامه اصلاح شده همه طرفها را به اجرای فوری و کامل طرح پایان درگیری در غزه دعوت کرده و از ایجاد شورای صلح که تحت عنوان حکومت انتقالی برای نظارت بر اداره غزه نامیده شده حمایت گردیده است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، پیشنویس قطعنامه همچنین خواستار از سرگیری ورود کمکهای بشردوستانه به غزه در هماهنگی با سازمان ملل متحد شده و اجازه ایجاد یک نیروی بینالمللی برای تحقق صلح در نوار غزه تحت فرماندهی واحد را پیشنهاد کرده است.
بر اساس این قطعنامه پیشنهادی این نیروی بین المللی با مصر و رژیم صهیونیستی برای خلع سلاح و حمایت از غیرنظامیان همکاری خواهد کرد.
از دیگر موارد مورد اشاره در پیشنویس این قطعنامه اجازه به شورای صلح برای ایجاد کمیتههای اجرایی موقت به منظور اداره مدیریت مدنی در غزه است علاوه بر آنکه بانک بین المللی و طرفهای حامی غذا را به ایجاد یک صندوق برای حمایت از بازسازی غزه دعوت کرده است.
این قطعنامه پیشنهادی همچنین بر عقب نشینی رژیم اشغالگر از غزه تاکید کرده که در چند مرحله و بر اساس استانداردهای خلع سلاح انجام خواهد شد، همچنین بر وجود نیروهای امنیتی در اطراف نوار غزه تا خنثی شدن همه تهدیدات تاکید دارد.
از سوی دیگر این قطعنامه ادامه کار شورای صلح در غزه تا پایان سال ۲۰۲۷ مشروط بر انجام برخی اقدامات دیگر از سوی شورای امنیت را مجاز شمرده و از دولتها و سازمانها برای کمک به انتخاب افراد شورای صلح غزه و تأمین مالی آن دعوت کرده است.
در بخش دیگری از این قطعنامه پیشنهادی تاکید شده شورای صلح غزه بر اساس اصول قوانین بینالملل حکومت خواهد کرد علاوه بر آنکه شرایط واضحتری برای خروج نیروهای اسرائیلی از نوار غزه بیان کرده است.