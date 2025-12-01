به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی وزیر نیرو در جمع خبرنگاران به همکاریهای بینالمللی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: ما دست همه کسانی که در سرتاسر دنیا آماده همکاری با ما هستند را به جز افرادی که قانونشکن هستند، میفشاریم. در حال حاضر، همکاریهای بسیار خوبی در حوزههای مختلف، به ویژه در زمینه فناوری و هوش مصنوعی، با شرکتهای خارجی در حال انجام است و امیدواریم به زودی اخبار خوبی را به مردم عزیزمان تقدیم کنیم.
او در ادامه درباره زمان محقق شدن اهداف تعیین شده گفت: این اهداف تابع شرایط مختلفی هستند. ما هدفگذاری میکنیم و تلاش میکنیم تا منابع مالی لازم را تأمین کنیم. کار اصلی ما جذابسازی محیط کسبوکار برای جذب سرمایه بخش خصوصی است که تا کنون موفق بوده است. اگر بتوانیم برنامهها را با شدت دنبال کنیم، تا پایان امسال به عدد ۵۰۰۰ مگاوات خواهیم رسید و از این نیز فراتر خواهیم رفت.
علیآبادی همچنین به برنامههای سال آینده اشاره کرد و افزود: پیشبینی میکنم تا پایان برنامه، به ۳۰ هزار مگاوات خواهیم رسید. در تابستان سال آینده به عدد ۱۱۰۰۰ مگاوات خواهیم رسید. بعد از انعقاد قرارداد با سرمایهگذاران، اطلاعات دقیقتری ارائه خواهیم داد.
وزیر نیرو در خصوص توسعه ذخیرهسازی انرژی نیز گفت: ما برنامههای گستردهای برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر داریم، از جمله نصب ذخیرهسازها در سطح شبکه و در منازل مردم. به زودی، پروژهای به ظرفیت ۲۰ مگاوات افتتاح خواهیم کرد که با استفاده از فناوریهای بومی ساخته شده است.
وی در رابطه با صادرات تجدیدپذیر و تسهیلات بانکی گفت: ما در تلاش هستیم تا شرایطی را فراهم کنیم که مردم بتوانند از ذخیرهسازها در منازل خود استفاده کنند. در زمینه صادرات برق، برقی که مازاد بر نیاز شبکه باشد، متعلق به بخش خصوصی است و آنها میتوانند آن را بفروشند یا صادر کنند.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: برای صادرات برق تجدیدپذیرها مشکلی وجود ندارد.
وی ادامه داد: بهره برداری فقط مختص طرحهای تجدیدپذیر نیست و طرحهای آب و برق و خطوط انتقال نیز در حال اجرا است.
