به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، شامگاه چهارشنبه ۱۲ آذرماه در دیدار با عون ذیاب وزیر منابع آبی عراق، با اشاره به روابط نزدیک و سازنده دو کشور در حوزه‌های آب و برق، بر ضرورت گسترش همکاری‌های مشترک به‌ویژه در مناطق مرزی تأکید کرد.

علی‌آبادی با تشریح مذاکرات انجام‌شده درباره رودخانه‌های مرزی مشترک و تأثیرات جزر و مد خلیج فارس بر این پهنه‌ها گفت: مقرر شد درباره سامان‌دهی پروژه‌های مشترک در این مناطق مذاکره کنیم تا ایران و عراق بتوانند از مواهب طبیعی و الهی آن بهره‌مند شوند. اگرچه هم‌اکنون نیز یک پروژه مشترک روی یکی از رودخانه‌های منطقه در حال اجراست، اما این همکاری‌ها می‌تواند گامی مهم برای توسعه سرمایه‌گذاری مشترک در رودخانه اروند‌رود باشد.

وی با اشاره به اینکه موضوعاتی نظیر احداث سدها، آب‌شیرین‌کن‌ها و پروژه‌های زیرساختی آبی از محورهای اصلی گفت‌وگو بوده، افزود:

ایران و عراق از شرایط اقلیمی و جغرافیایی مشابهی برخوردارند اما شدت خشکسالی در ایران بیشتر است. در این زمینه تصمیم داریم با تبادل تجربیات و همفکری، راهکارهای مشترکی برای مدیریت منابع آب در شرایط اقلیمی دشوار تدوین کنیم.

وزیر نیرو تأکید کرد: هر دو کشور مصمم و علاقه‌مند به توسعه همکاری‌ها در حوزه آب هستند و یکی از مهم‌ترین موضوعات مشترک، تأثیرات دریای خلیج فارس بر ذخایر آب و کشاورزی دو کشور است.

علی‌آبادی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به برگزاری نشست شورای حکام مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری یونسکو که فردا (پنجشنبه) به میزبانی ایران برگزار می‌شود، گفت: در این اجلاس، برنامه‌های جامعی برای دیدارهای رو در رو و نشست‌های تخصصی با مدیران ارشد منابع آب کشورهای عضو پیش‌بینی شده تا برای حل چالش‌های مشترک آبی تبادل نظر و همفکری صورت گیرد