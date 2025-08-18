به گزارش خبرنگار مهر عباس علی‌آبادی امروز در حاشیه آئین رونمایی از نخستین واحد توربین گازی پیشرفته کلاس اف ایرانی، در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در حال حاضر پیک را پشت سر گذاشته‌ایم، گفت: اگرچه پیک را پشت سر گذاشته‌ایم اما شرایط هنوز تمام نشده است و باید مشترکان همراهی کنند، دمای هوا رو به کاهش است و باید به این موضوع نیز توجه داشته باشیم که هرچه به آخر تابستان نزدیک‌تر می‌شویم ذخایر آبی نیز کمتر می‌شود.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود با همراهی که مردم تاکنون کرده‌اند و از این به بعد نیز خواهند داشت شرایط بهتری را پیش‌رو خواهیم داشت.

وزیر نیرو رابطه با زمان اتمام خاموشی‌ها نیز خاطر نشان کرد: دو اتفاق مهم در حال رخ دادن است، با کاهش دما میزان واردات و مصرف کاهش می‌یابد اما باید توجه داشت که در سال خشکی قرار داریم و نیروگاه‌هایی خارج از مدار هستند، باید روزهای باقی‌مانده از تابستان را با همراهی همدیگر پشت سر بگذاریم.

وی در رابطه با وضعیت صادرات برق خاطر نشان کرد: ما در صادرات دو تا شانس داریم یکی صادرات برق و دیگری صادرات تجهیزات که هر دو باید انجام شود.

علی آبادی ادامه داد:

متأسفانه ما از انرژی‌های ارزان استفاده می‌کنیم در حالی که گران قیمت هستند به عنوان مثال سوخت فسیلی است باید احتیاط کرد اما اگر بتوانیم از خورشید از منابع اولیه انرژی تجدید پذیر استفاده کنیم صادرات برق می‌تواند راهکار مناسبی برای باشه بهبود اقتصاد و زندگی مردم باشد.

وزیر نیرو در رابطه با وضعیت تجدید پذیر ها گفت: ۲۵ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر اضافه شد و تا پایان هفته ۱۵۰ مگاوات دیگر به ظرفیت تجدید پذیر ها اضافه می‌شود و این روند به صورت هفتگی ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اهمیت همراهی ذخیره‌سازها با نیروگاه‌های تجدیدپذیر، تأکید کرد که برای این کار اقدامات فنی زیادی باید انجام شود و نمی‌شود به صورت ناگهانی حجم بالایی از ظرفیت را وارد شبکه کرد. وزیر نیرو خاطرنشان کرد: ما به تدریج در حال انجام کارهای فنی در شبکه و ارتقا آن هستیم و پیش‌بینی می‌کنیم که تا پایان سال به ظرفیت قابل توجهی خواهیم رسید.

وزیر نیرو همچنین به عوامل مختلفی که بر این روند تأثیرگذار است اشاره کرد و گفت: نمی‌توان عدد دقیقی را به صورت قاطع اعلام کرد، زیرا این فرآیند هنوز به طور کامل محقق نشده است.

وی در ادامه به اهمیت اصلاح اقتصاد برق اشاره کرد و گفت: باید به یاد داشته باشیم که برق یک کالای گران‌قیمت است و باید آن را به درستی مصرف کنیم. وی همچنین بر لزوم مدیریت مصرف تأکید کرد و افزود: با تولید برق، باید به مصرف آن نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

