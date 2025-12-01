کیفیت آب در روستاهای اهواز زیبنده این شهرستان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم بوستانی ظهر امروز دوشنبه در حاشیه نشست شورای سلامت استان خوزستان اظهار کرد: با وجود آگاهی از مشکلات زیرساختی دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه آبفا، مسئولیت سلامت مردم برعهده دانشگاه است و در صورت تغییر نکردن وضعیت آب آشامیدنی، هزینه‌هایی چندبرابر بیشتر از اصلاح زیرساخت‌ها به مردم و نظام سلامت تحمیل خواهد شد.

وی، شاخص معرفی دستگاه‌های دارای قصور به دستگاه قضائی را یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران دانشگاه دانست و گفت: زیبنده اهواز نیست که چنین شرایطی داشته باشد. اینکه کیفیت آب روستاهای اهواز از برخی روستاهای دورافتاده نیز نامطلوب‌تر باشد، قابل قبول نیست و در حوزه سلامت هیچ‌گونه تعارف و اغماضی وجود نخواهد داشت.

بوستانی با انتقاد از روند برگزاری جلسات شورای سلامت تصریح کرد: از ۹ ماه سپری‌شده سال تنها سه جلسه برگزار شده و لازم است جلسات با فاصله زمانی کمتر تشکیل شود تا عقب‌ماندگی‌ها جبران شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز درباره وضعیت شیوع آنفلوآنزا نیز گفت: سال گذشته یکی از سخت‌ترین سال‌ها بود به‌گونه‌ای که در اورژانس بیمارستان کودکان ابوذر به جای ۳۰ تخت، ۱۲۰ تخت مستقر شد.

وی افزود: امسال برای مدیریت شرایط، تعداد تخت‌های اورژانس این بیمارستان به ۹۵ تخت افزایش یافته و بخش کودکان بیمارستان گلستان نیز فعال شده است.

وی ادامه داد: تصویب قانون درمان رایگان کودکان زیر هفت سال توسط مرکز، موجب تمرکز مراجعه خانواده‌ها به بیمارستان ابوذر شده و مراجعه به مراکز دولتی، خیریه یا سایر بیمارستان‌ها کاهش یافته که همین امر بار مراجعات در ابوذر را افزایش داده است.

بوستانی با اشاره به خطر جدی آلودگی هوا برای سلامت مردم تصریح کرد: لازم است موضوعات مرتبط با سلامت در سفر هیئت دولت به خوزستان با نگاه ویژه و اولویت‌دار دنبال شود.