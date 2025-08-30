افتتاح بخش اطفال بیمارستان گلستان اهواز با ۲۹ تخت

به گزارش خبرنگار مهر، بخش اطفال بیمارستان گلستان اهواز با ۲۹ تخت بستری و اورژانس اطفال با هشت تخت، عصر شنبه با حضور مسئولان استانی و دانشگاهی افتتاح شد. این پروژه که با مشارکت خیران و نظارت فنی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بازسازی و تجهیز شده، گامی مهم در ارتقای خدمات درمانی کودکان در منطقه است.

حاتم بوستانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز در مراسم افتتاحیه از نقش کلیدی خیران و کارشناسان فنی در تکمیل این پروژه قدردانی کرد و گفت: این بخش که بیش از یک سال غیرفعال بود، اکنون به یکی از مجهزترین بخش‌های بیمارستان گلستان تبدیل شده و نقش مؤثری در کاهش بار مراجعه به بیمارستان فوق‌تخصصی کودکان ابوذر خواهد داشت.

وی افزود: همزمانی غیرفعال شدن اورژانس اطفال گلستان با اجرای طرح رایگان شدن خدمات درمانی برای کودکان زیر هفت سال، باعث افزایش چشمگیر مراجعات به بیمارستان ابوذر شد. برای پاسخگویی به این نیاز، تعداد تخت‌های اورژانس ابوذر از ۳۰ به ۱۲۰ تخت افزایش یافت تا هیچ بیماری بدون دریافت خدمات نماند.

بوستانی با اشاره به آمادگی بیمارستان گلستان برای پیک پاییزه، اظهار کرد: این بیمارستان به عنوان مرکز اصلی تروما در خوزستان، علاوه بر خدمات اطفال با افزودن ۱۵ تخت جدید به بخش ارتوپدی، آماده ارائه خدمات بهتر به بیماران سوانح رانندگی است.

بیمارستان گلستان که بیماران را از استان‌های مختلف جنوب غرب کشور پذیرش می‌کند، با بهره‌برداری از این بخش‌ها، ظرفیت خدمات‌رسانی خود را به طور قابل‌توجهی تقویت کرده و به بهبود کیفیت درمان در منطقه کمک خواهد کرد.