به گزارش خبرنگار مهر، حاتم بوستانی ظهر امروز سه شنبه در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به مشکلات عدیده حوزه سلامت در خوزستان، اظهار کرد: خوزستان همچنان با عدم توسعه‌یافتگی دست‌وپنجه نرم می‌کند، در حالی که سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در مسیر پیشرفت حرکت می‌کنند.

وی، کمبود نیروی انسانی را یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این حوزه عنوان کرد و افزود: نسبت پرستار به تخت فعال در کشور به طور متوسط ۱.۳ است اما این رقم در خوزستان بین هفت دهم تا هشت دهم و در بیمارستان‌های بزرگ مانند گلستان و ابوذر به شش دهم می‌رسد.

بوستانی این وضعیت را عامل فشار کاری سنگین بر پرستاران و خستگی مفرط آن‌ها به دلیل شرایط زیست‌محیطی استان دانست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز همچنین به فرسودگی زیرساخت‌های درمانی استان اشاره کرد و گفت: قدمت بیمارستان‌ها و مدیریت‌های نامناسب در سال‌های گذشته، فاصله ما را با دانشگاه‌های هم‌تراز افزایش داده است.

بوستانی با تأکید بر تداوم خدمات سلامت علی‌رغم مشکلات، از تخصیص پنج هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات پرسنلی، دارو و ملزومات خبر داد و افزود: با وجود بدهی‌های سنگین، ۱۱ ماه اضافه‌کار، تعرفه پرستاری، کارانه پزشکان تمام‌وقت و دستیاران پزشکی پرداخت شده است.

وی همچنین اعلام کرد که دانشگاه همچنان دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از بیمه‌های تأمین اجتماعی و سلامت و یک هزار میلیارد تومان از شرکت‌های پتروشیمی طلب دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، پایین بودن تعرفه‌های پزشکی در مقایسه با نرخ تورم را از عوامل اصلی مشکلات مالی بیمارستان‌ها دانست و هشدار داد: این وضعیت نه‌تنها مانع رشد بیمارستان‌ها و ارائه خدمات استاندارد می‌شود، بلکه امنیت روانی جامعه را در حوزه سلامت تهدید می‌کند.

بوستانی در پایان به سه مأموریت مهم دانشگاه در ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: ارائه خدمات به میهمانان نوروزی با افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مسافران بدون بودجه خاص، خدمات درمانی به مجروحان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و مدیریت موفق مأموریت اربعین، که همگی با عملکردی برجسته به سرانجام رسیده‌اند.