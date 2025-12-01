وضعیت هوای ۶ شهر اصفهان قرمز است؛ شاخص دانشگاه صنعتی بر مدار بنفش

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۶ ایستگاه سنجش فعال منتهی به ساعت ۱۶ عصر دوشنبه دهم آذرماه با میانگین ۱۷۷ AQI همچنان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.‌

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۸۲، احمدآباد ۱۹۵، پارک زمزم ۱۶۳، خیابان پروین اعتصامی ۱۶۷، رهنان ۱۷۹، زینبیه ۱۶۶، سپاهان‌شهر ۱۸۴، خیابان فرشادی ۱۷۳، فیض ۱۶۸، کاوه ۱۸۲، کردآباد ۱۷۷، میرزا طاهر ۱۶۴، هزار جریب ۱۷۰ و ولدان ۱۷۲ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه دانشگاه صنعتی با ۲۰۹ AQI بنفش و بسیار ناسالم را نشان می‌دهد.

هم اینک ایستگاه خمینی شهر، نجف آباد، کاشان، شاهین‌شهر و قهجاورستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

در ایستگاه خیابان فرشادی شاخص آلاینده گاز دی‌اکسید نیتروژن (NO2) همچنان بالاست اما آنالیزور این آلاینده در سایر ایستگاه‌ها قطع است. گاز NO₂ به طور عمده از احتراق سوخت‌های فسیلی در صنایع، وسایل نقلیه و نیروگاه‌ها تولید می‌شود. این گاز یکی از مهم‌ترین آلاینده‌های هوا است که در اثر واکنش‌های حرارتی و شیمیایی در دماهای بالا تشکیل می‌شود. نیتروژن دی اکسید یک گاز سمی است که حتی در غلظت‌های پایین نیز می‌تواند اثرات منفی بر سلامت انسان داشته باشد. این گاز به راحتی وارد دستگاه تنفسی شده و باعث تحریک مجاری هوایی می‌شود.

همچنین شاخص ذرات معلق PM۲.۵ در تمامی ۱۶ ایستگاه پایش هوای فعال در شهر اصفهان بالا و آلاینده غالب است.

هواشناسی اصفهان نیز اعلام کرده که شرایط سکون جوی تا شامگاه امروز ادامه دارد که این شرایط سبب استمرار آلودگی هوا در مناطق مرکزی و صنعتی استان می‌شود اما طی فردا سه‌شنبه و چهارشنبه به سبب گذر امواج متناوب ناپایدار از فراز استان، شدت آلودگی کاهش خواهد یافت. هواشناسی همچنین برای مناطق مرکزی و از جمله کلانشهر اصفهان وزش باد و بارش پراکنده و خفیف طی ۴۸ ساعت آینده پیش‌بینی کرده است.

هوای کلانشهر اصفهان در ساعت انتشار این گزارش غبار آلود است و دما طی ساعات گذشته کاهش محسوسی داشته است. مدیریت بحران استانداری اصفهان اعلام کرده که به دلیل ورود موج ناپایدار، آموزش در مدارس و دانشگاه‌های سراسر استان تا پایان هفته حضوری خواهد بود.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

