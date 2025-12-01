تزریق ۸۵۰ میلیون مترمکعب گاز به شبکه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سعید توکلی امروز (دوشنبه، دهم آذر) در آئین امضای تفاهمنامه همکاری شرکت ملی گاز ایران و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در طرح ملی افزایش کارایی موتورخانهها و جایگزینی سیستمهای راندمان بالا در مدارس اظهار کرد: با وجود تمام محدودیتها و موارد ناشی از تحریمها، روزانه حدود ۸۵۰ میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری تزریق میشود.
وی با بیان اینکه متأسفانه شدت مصرف انرژی در ایران نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار بالاست، افزود: در ۲۰ سال گذشته ایران در میان ۱۷۲ کشور جهان، بیشترین افزایش شدت مصرف انرژی را داشته است؛ در حالی که کشورهای پیشرفته مانند نروژ توانستهاند مصرف انرژی خود را کاهش دهند، ایران در این زمینه همچنان به شدت بالا و بیرویهای در مصرف انرژی ادامه میدهد.
آگاهیبخشی به دانشآموزان
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اقدامهای انجامشده در زمینه آگاهیبخشی به دانشآموزان و معلمها در مدارس گفت: طرحهایی برای آگاهیرسانی به دانشآموزان و معلمان در زمینه مصرف بهینه گاز و انرژی با همکاری وزارت آموزش و پرورش از پارسال در مدارس کشور پیادهسازی شد، این طرحها به دانشآموزان کمک میکند از سن پایین با مفهوم مصرف بهینه آشنا شوند و آن را در رفتار روزمره خود درک کنند.
توکلی افزایش کارایی موتورخانهها و جایگزینی سیستمهای راندمان بالا در مدارس را از اصلیترین گامها برای کاهش مصرف انرژی در کشور دانست و ادامه داد: این اقدامها میتواند بهطور چشمگیری در کاهش مصرف انرژی در مدارس مؤثر باشد و بهعنوان الگویی مثبت در سایر بخشها نیز پیادهسازی شود.
وی به مسئله بهینهسازی مصرف انرژی در کشور پرداخت و بر لزوم تغییر نگرشها نسبت به مصرف انرژی بهویژه در بخش کشاورزی تأکید و تصریح کرد: بهتازگی وزیر جهاد کشاورزی و استاندار استان آذربایجان شرقی در بازدید از یک گلخانه به نکاتی اشاره کردند که جای تأمل دارد. در این بازدید نکتهای مطرح شد که چرا گلخانهها باید بهطور عمده از گاز برای تولید محصولات کشاورزی استفاده کنند؟!
انتقال گاز مجازی به دیگر کشورها
معاون وزیر نفت با بیان اینکه کشور روسیه که دومین تولیدکننده گاز دنیاست، با وجود این منابع عظیم گاز، محصولات کشاورزی را وارد میکند، بیان کرد: این در حالی است که این کشور از نظر منابع آبی دچار کمبود است. این یعنی گاز و آب بهصورت مجازی به کشورهای دیگر منتقل میشود و ما در ایران به اشتباه به افزایش مصرف گاز برای تولید محصولات کشاورزی میپردازیم.
توکلی به مسئله ساختوساز مدارس بر اساس مقررات ملی ساختمان تأکید کرد و افزود: هماکنون نهضت مدرسهسازی در کشور در حال اجراست، اما آنچه میتواند این پروژهها را به منشأ خیر و اثرگذار واقعی تبدیل کند، این است که مدارس جدید طبق مقررات ملی ساختمان، بهویژه مبحث ۱۹ ساخته شوند.
وی افزود: این موضوع نهتنها به بهینهسازی مصرف انرژی در این مراکز کمک میکند، بلکه بهعنوان الگویی برای سایر پروژههای ساختوساز کشور عمل میکند.
ظرفیتهای موجود برای هوشمندسازی
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به ظرفیتهای موجود برای هوشمندسازی در مدارس اظهار کرد: ظرفیت اجرای ۱۰۰ هزار موتورخانه هوشمند براساس مصوبه شورای اقتصاد وجود دارد، اما باید توجه داشته باشیم که این ظرفیت محدود به این تعداد نیست. با مکانیسمهای موجود، میتوانیم هوشمندسازی را در مدارس و ساختمانهای آموزشی به شکلی گستردهتر و خارج از این ارقام انجام دهیم.
توکلی بر ضرورت تداوم همکاریها در این حوزه تأکید کرد و گفت: هدف آن است که از ظرفیتهای موجود برای ایجاد تغییرات اساسی در زیرساختهای آموزشی کشور بهرهبرداری شود. از شما میخواهیم در این مسیر ما را همراهی کنید. تفاهمنامه امروز، آغاز این همکاری است و امیدواریم با تداوم این روند و دستیابی به جمعبندیهای سازنده، شاهد بهبود مصرف انرژی و مدیریت آن در مدارس و مراکز آموزشی باشیم.
تفاهمنامه همکاری شرکت ملی گاز ایران و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با هدف بهینهسازی مصرف انرژی در مدارس امروز (دوشنبه، دهم آذر) بین سعید توکلی، معاون وزیر نفت در امور گاز و حمیدرضا خانمحمدی، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور امضا شد
