به گزارش خبرنگار مهر، امامعلی یگان زاده، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از جلوگیری فوری یگان حفاظت از تخلیه غیرمجاز فاضلاب انسانی به رودخانه جاجرود و پلمب یک واحد رستورانی متخلف در منطقه فشم خبر داد.

یگان‌زاده در ادامه اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر تخلیه غیرقانونی و غیربهداشتی فاضلاب انسانی از سوی یکی از رستوران‌های محدوده فشم به رودخانه جاجرود، موضوع بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان محیط زیست به همراه یگان حفاظت به محل اعزام شده و از ادامه این اقدام مخرب جلوگیری کردند و سپس با هماهنگی دستگاه قضائی، دستور پلمب این واحد صادر شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شمیرانات با تاکید بر اینکه این اقدام نقض آشکار قوانین محیط زیست و تهدید جدی برای سلامت عمومی و اکوسیستم رودخانه جاجرود بوده است، تصریح کرد: دستگاه محیط زیست در برابر هرگونه تهدید علیه منابع طبیعی و سلامت مردم با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

یگان‌زاده همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه آلودگی و تخلف زیست‌محیطی موارد را به این اداره اطلاع دهند تا برخورد قانونی لازم صورت گیرد.