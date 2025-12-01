  1. استانها
پلمب رستوران متخلف درفشم به‌دلیل تخلیه فاضلاب انسانی به رودخانه جاجرود

شمیرانات- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شمیرانات از جلوگیری فوری یگان حفاظت از تخلیه غیرمجاز فاضلاب انسانی به رودخانه جاجرود و پلمب یک واحد رستورانی متخلف در منطقه فشم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امامعلی یگان زاده، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از جلوگیری فوری یگان حفاظت از تخلیه غیرمجاز فاضلاب انسانی به رودخانه جاجرود و پلمب یک واحد رستورانی متخلف در منطقه فشم خبر داد.

یگان‌زاده در ادامه اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر تخلیه غیرقانونی و غیربهداشتی فاضلاب انسانی از سوی یکی از رستوران‌های محدوده فشم به رودخانه جاجرود، موضوع بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان محیط زیست به همراه یگان حفاظت به محل اعزام شده و از ادامه این اقدام مخرب جلوگیری کردند و سپس با هماهنگی دستگاه قضائی، دستور پلمب این واحد صادر شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شمیرانات با تاکید بر اینکه این اقدام نقض آشکار قوانین محیط زیست و تهدید جدی برای سلامت عمومی و اکوسیستم رودخانه جاجرود بوده است، تصریح کرد: دستگاه محیط زیست در برابر هرگونه تهدید علیه منابع طبیعی و سلامت مردم با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

یگان‌زاده همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه آلودگی و تخلف زیست‌محیطی موارد را به این اداره اطلاع دهند تا برخورد قانونی لازم صورت گیرد.

