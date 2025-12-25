به گزارش خبرنگار مهر، امامعلی یگان زاده، پیش از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از گشت و پایش میدانی رستورانهای محدوده دربند و رودخانه عبوری از مجموعه تاریخی سعدآباد خبر داد و گفت: این اقدام در پی دریافت گزارشهای مردمی درباره انتشار بوی نامطبوع فاضلاب انجام شد.
یگانزاده در ادامه با اعلام این خبر گفت: پس از دریافت شکایتهای مردمی به ویژه از ساکنان روستای پسقلعه درباره انتشار بوی نامطبوع، گشت و پایش میدانی به همراه نمونهبرداری از رودخانه عبوری از مجموعه تاریخی سعدآباد انجام شد.
وی افزود: در جریان این پایش، وضعیت مدیریت فاضلاب رستورانهای محدوده دربند و مسیر رودخانه در محدوده روستای پسقلعه بهصورت میدانی بررسی شد و اخطاریههای لازم به رستورانهای حاشیه رودخانه صادر گردید تا مدیریت صحیح فاضلابها انجام شود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شمیرانات تصریح کرد: با توجه به انتشار بوی نامطبوع در محدوده انتهایی رودخانه که ناشی از رهاسازی فاضلاب و زباله بوده، اقدامات لازم برای لایروبی و جمعآوری زبالهها با همکاری شهرداری منطقه یک شمیرانات و اداره امور منابع آب شمیرانات در دستور کار قرار گرفت.
یگانزاده در پایان ضمن قدردانی از حمایتهای فرماندار شمیرانات و تعامل بینبخشی دستگاههای مسئول، تأکید کرد: پیگیریها تا رفع کامل مشکل و جلوگیری از تکرار چنین مواردی با جدیت ادامه خواهد داشت.
نظر شما