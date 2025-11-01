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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۱۵

حسین زاده: خودرو حمل زباله یک دهیاری در حاشیه رودخانه سفیدرود توقیف شد

حسین زاده: خودرو حمل زباله یک دهیاری در حاشیه رودخانه سفیدرود توقیف شد

آستانه اشرفیه- رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستانه اشرفیه، از توقیف یک دستگاه خودرو نیسان حمل زباله متعلق به یکی از دهیاری های بخش مرکزی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین حسین‌زاده اظهار کرد: کارشناسان این اداره حین رصد و شناسایی نقاط بحرانی ریخت و پاش زباله در سطح مناطق روستایی شهرستان، یک دستگاه خودروی نیسان متعلق به یکی از دهیاری‌های بخش مرکزی شهرستان آستانه اشرفیه را که در حال تخلیه زباله‌های مخلوط و تفکیک نشده روستا در حاشیه رودخانه سفید رود بود، شناسایی کردند.

وی افزود: با هماهنگی و تماس با پاسگاه انتظامی مرکز دهستان کیسم و اخذ دستور قضائی به استناد ماده ۲۰ قانون مدیریت پسماند، خودرو مذکور به پارکینگ منتقل شد تا اقدامات حقوقی و قضائی در این خصوص صورت پذیرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستانه‌اشرفیه گفت: هرگونه ریخت وپاش و تخلیه زباله در حاشیه راه‌ها و رودخانه‌ها ممنوع می‌باشد و با متخلفین برخورد قانونی می‌شود.

وی همچنین از اهالی منطقه و دوستداران محیط زیست درخواست کرد در صورت رؤیت هرگونه تخلف زیست محیطی مراتب را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان یا با تلفن گویای ۱۵۴۰ اطلاع‌رسانی نمایند.

کد مطلب 6641646

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    نظرات

    • محمد IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      1 0
      پاسخ
      واقعا از عجایب هست

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