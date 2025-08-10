ممانعت از ساخت‌ و ساز در مناطق حفاظت‌ شده شمیرانات

به گزارش خبرگزاری مهر، امامعلی یگان زاده رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات گفت: مأموران یگان حفاظت این اداره با همکاری ادارات منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و کلانتری محل و بر اساس احکام قضائی، مانع از هرگونه ساخت و ساز و تصرف غیرقانونی در اراضی ملی واقع در مناطق حفاظت شده شهرستان شدند.

وی با تأکید بر اینکه صیانت از اراضی ملی و مناطق تحت مدیریت از اولویت‌های اصلی این اداره است، افزود: با هرگونه تخلف در حوزه تغییر کاربری، تصرف و ساخت و ساز غیرمجاز در این مناطق برابر قانون برخورد خواهد شد.