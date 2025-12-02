محمد ناظمی اردکانی دبیرکل جامعه اسلامی مدیران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت شوراها و ظرفیت گستردهای که در اختیار دارند، گفت: انتخابات شوراها در جغرافیای وسیع کشور برگزار میشود و از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چه در کلانشهر تهران، چه در مراکز استانها، چه در همه شهرها و حتی در تمامی روستاها. در هفتمین دوره انتخابات که یازدهم اردیبهشتماه سال آینده برگزار خواهد شد، بیش از چهل هزار حوزه انتخاباتی فعال خواهد شد و در مجموع حدود دویست هزار نفر بهعنوان اعضای شوراها فعالیت خواهند کرد.
وی افزود: این اعداد بهخوبی نشان میدهد شوراها چه ظرفیت عظیمی دارند و چگونه میتوانند نمایانگر واقعی حکمرانی محلی باشند؛ هم در روند برگزاری انتخابات و هم در انجام وظایفی که در اداره شهرها و روستاها بر عهده دارند. در واقع، شوراها حلقه تکمیلکننده نظام حکمرانی در کشور محسوب میشوند.
دبیرکل جامعه اسلامی مدیران ادامه داد: شوراها نقش بسیار مهمی در اجرای پروژههای متعارف کشور، بهویژه پروژههای عمرانی دارند. اکنون که اعتبارات عمرانی دولت کاهش یافته و برخی پروژهها حتی بودجه صفر دارند، اهمیت شوراها در پیشبرد امور عمرانی شهرها و روستاها دوچندان شده است. افزون بر این، شوراها در حوزههای آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی نیز نقشآفرینی مؤثری دارند و امروز نیز در این حوزهها فعال هستند.
وی افزود: شورای عالی استانها از اختیارات مهمی برخوردار است؛ از جمله اینکه میتواند طرحهایی برای اداره شهرها و روستاها تهیه کرده و آنها را مستقیماً به مجلس یا از طریق دولت در قالب لایحه ارائه کند. متأسفانه در شش دوره گذشته شورای عالی استانها نتوانسته طرح مؤثری برای تصویب ارائه کند. همچنین شوراها این اختیار را دارند که استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهیاران را برای ارائه توضیح دعوت کنند و این مسئولان نیز موظف به حضور هستند. مصوبات شوراها برای آنها لازمالاجراست و قانونگذار بر اجرای آن تأکید ویژه دارد.
مشارکت مردم و انتخاب کارآمدترینها؛ دو فراز کلیدی انتخابات
ناظمی اردکانی گفت: بحث در صحنه نخست انتخابات دو فراز مهم دارد؛ فراز اول مشارکت مردم است. هرچه مشارکت بیشتر باشد، پشتوانه رأی اعضای منتخب قویتر خواهد بود و اعضایی که پشتوانه رأی بالاتر دارند، در تصمیمگیری و اجرای مصوبات با قدرت بیشتری عمل میکنند که در سطح کلان موجب افزایش مشروعیت و مقبولیت نظام میشود. فراز دوم انتخاب کارآمدترین افراد است تا بتوانند وظایف گسترده شوراها را بهدرستی و با کارآمدی اجرا کنند.
دبیرکل جامعه اسلامی مدیران افزود: در کلانشهر تهران، انتخابات بهصورت تناسبی برگزار خواهد شد؛ شیوهای متفاوت از آنچه در سایر شهرها و روستاها اجرا میشود و امید است تجربه موفقی باشد. قانونگذار پیشبینی کرده که در دورههای بعدی سایر شهرها و روستاها نیز بهصورت تناسبی برگزار شود. این شیوه از تجربه بسیاری از کشورها گرفته شده و تاکنون کارآمدی خود را نشان داده است. در هلند و فرانسه، برای مثال، انتخابات شوراها و پارلمانها بهصورت تناسبی برگزار میشود و نتایج موفقیتآمیزی داشته است.
ناظمی اردکانی افزود: مزایای این روش عبارت است از افزایش مشارکت مردم، انتخاب بهترین گزینهها به دلیل رقابت تنگاتنگ و حضور همه سلایق سیاسی در شورا. هر فرد، حزب یا ائتلاف به نسبت رأی خود میتواند کرسیهای شورای شهر را به دست آورد. برای نمونه، شورای شهر تهران ۲۱ عضو دارد؛ اگر کسی ۳۰ درصد آرای تهران را کسب کند، هفت کرسی خواهد داشت و اگر نزدیک ۵۰ درصد رأی بیاورد، حدود ده کرسی خواهد داشت. قانون همچنین تصریح میکند که هر فرد فقط میتواند در یک فهرست انتخاباتی حضور داشته باشد.
وی گفت: رأیدهندگان هم میتوانند هم به یک فرد رأی بدهند و هم به کل یک فهرست. نحوه رأیدهی و ثبت آرا در قانون مشخص شده است، اما اجرای این مدل پیچیدگیهای خاص خود را دارد و وزارت کشور باید با دقت کامل نرمافزارهای شمارش و تجمیع آرا را طراحی کند.
رقابت تنگاتنگ و تلاش برای وحدت در جریان انقلابی
دبیرکل جامعه اسلامی مدیران افزود: در حال حاضر فضای رقابت در تهران میان دو جریان قدرتمند سیاسی کشور است؛ جریان انقلابی، ارزشی و اصولگرا و جریان اصلاحطلب. هر دو جریان در حال شکلدادن حدود سه فهرست انتخاباتی هستند که هر فهرست یک گزینه برای شهرداری معرفی میکند. جریان اصلاحطلب تاکنون بر ارائه یک فهرست واحد تأکید داشته است، هرچند سه گزینه برای شهرداری مطرح کردهاند که هنوز نهایی نشده است.
ناظمی اردکانی در پایان گفت: جامعه اسلامی مدیران مدتی است ستاد انتخاباتی خود را تشکیل داده و با دو هدف وارد انتخابات میشود؛ افزایش مشارکت و پیروزی در انتخابات. این مجموعه تلاش میکند میان جبهه مردمی ایران قوی و جبهه پیروان خط امام و رهبری اتفاق نظر ایجاد کند، یک فهرست واحد ارائه شود و با سایر جریانها برای هماهنگی فهرست و معرفی شهردار مذاکره داشته باشد. پس از شمارش آرا، احزاب یا افرادی که پایگاه رأی بیشتری دارند، مشخص خواهند شد و کرسیهای شورای شهر را در اختیار خواهند گرفت. این روند باعث افزایش مشارکت، رقابت تنگاتنگ و ایجاد هیجان و عقلانیت انتخاباتی خواهد شد. امیدواریم سال آینده انتخاباتی قابل قبول برای شورای شهر تهران برگزار شود و شوراها بتوانند جایگاه واقعی و شایسته خود را بازیابند و گامهای مؤثری در توسعه و پیشرفت کشور بردارند.
نظر شما