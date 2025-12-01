صابری:توان عملیاتی شهرداری برای مدیریت ایام پرترافیک شهر ارتقا می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صابری ظهر دوشنبه در جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم با تشریح جزئیات اصلاحیه بودجه شهرداری اظهار داشت: لایحه اصلاحیه بودجه حدود یک ماه و نیم پیش توسط شهرداری به شورا ارسال شد و پس از بررسیها و جمعبندیهای نهایی، این اصلاحیه با تراز ۲۳ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان در بخش منابع و مصارف به تصویب رسید.
وی با اشاره به تغییرات اعمال شده در ساختار بودجه افزود: در اصلاحیه جدید، نسبت بودجه عمرانی به جاری تغییر یافته است و پیش از این نسبت بودجه عمرانی به جاری ۸۳ به ۱۷ بود، اما اکنون به ۸۱ درصد عمرانی و ۱۹ درصد جاری رسیده است که علت عمده این تغییر افزایش هزینههای اجتنابناپذیر جاری شهرداری است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم در خصوص تغییرات بخش درآمدی توضیح داد: در حوزه درآمدها، ۹ مورد تغییر اعمال شده که شامل ۷ مورد افزایش و ۲ مورد کاهش است.
وی افزود: کاهش درآمدها بهصورت مشخص مربوط به درآمدهای کمیسیون ماده ۱۰۰ و همچنین درآمدهای پیشبینیشده از محل اراضی ۵۶۰ هکتاری است که تا کنون محقق نشدهاند.
صابری ادامه داد: در مقابل، در ردیفهای عمرانی نیز ۱۳۶ مورد تغییر افزایش یا کاهش اعمال شده و ۱۸ ردیف جدید به بودجه اضافه شده است.
وی تأکید کرد: عمده این ردیفهای جدید به کمیته خدمات شهری و آمادگی برای میزبانی از زائران در ایام نیمه شعبان اختصاص دارد تا توان عملیاتی شهرداری برای مدیریت ایام پرترافیک و شلوغیهای شهر ارتقا یابد.
نایب رئیس شورای شهر در بخش دیگری از سخنان خود به تعاملات مالی شهرداری با بانک شهر اشاره کرد و گفت: مدیریت شهری همواره بر استفاده از ظرفیت تسهیلات این بانک تأکید داشته است.
وی افزود: دریافت تسهیلات ۵۰۰ میلیارد تومانی که در بودجه پیشبینی شده بود، در مراحل اولیه خود قرار دارد و بخشی از این منابع برای تسویه بدهیهای شهرداری و مابقی برای تکمیل پروژههای نیمهتمام هزینه خواهد شد.
صابری در پایان با اشاره به برنامههای آتی در حوزه بانکی اظهار داشت: به زودی توافقات جدیدی با بانک شهر منعقد خواهد شد که طی آن وضعیت و تکلیف سهامداری شهرداری قم بهصورت شفاف مشخص میشود.
وی افزود: این اقدامات امکان بهرهمندی شهر از مزایای سهامداری و افزایش ظرفیت مالی برای اجرای پروژههای شهری را فراهم میکند.
