مربیان کانون ستون اصلی پرورش فکری و اخلاقی کودکان و نوجوانان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد علامتی در نشست با مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان با اشاره به سفرهای قبلی و شناخت خود از مردم استان هرمزگان اظهار کرد: مردم این خطه، از شرق تا غرب استان، نجیب، مهربان و مؤدب هستند. این خصایص در رفتار و منش مربیان کانون پرورش فکری نیز نمایان است.
او ادامه داد: افتخار خادمی شما مربیان برای من بسیار ارزشمند است. ما کاری جز وظیفه انجام نمیدهیم، اما این خدمت وسیلهای برای تحقق کار خداوند و اثرگذاری در زندگی کودکان است.
علامتی با بیان خاطرهای از تعامل با مربیان گفت: وقتی یک مربی شروع به صحبت میکند و از تجربههای خود میگوید، نشان میدهد که همکاران ما تا چه حد مهربان، عزتمند و متعهد هستند. این روحیه، ارزشمندترین سرمایه کانون است.
مدیرعامل کانون تأکید کرد: دانش و مهارت مربی لازم است، اما کافی نیست. رفتار، منش و سبک زندگی مربی اهمیت بیشتری دارد. کودکان بیش از آموزش صرف، از الگوهای اخلاقی و رفتاری مربیان خود تأثیر میپذیرند.
او افزود: به یاد داشته باشید، رفتار روزمره شما، نوع سلام کردن، ادب، نحوه برخورد با کودک و حتی نحوه استفاده از ابزارهای دیجیتال، همه برای کودکان الگوسازی میکند. همانطور که بزرگترین مربیان ما مادران و پدران ما بودند، نه به دلیل سواد یا تحصیلات، بلکه به دلیل رفتار، اخلاق و مهربانیشان.
علامتی با تأکید بر تربیت کودکان گفت: کودکان از بدو تولد پاک و معصوم هستند و کار ما این است که آنها را به فطرت خود بازگردانیم. این فرآیند نیازمند دانش، مهارت، تکنیک و الگو بودن مربی است.
او ادامه داد: هدف ما تحمیل تربیت یا آموزش خشک نیست، بلکه هدایت کودکان به مسیر طبیعی و فطرتی است که خداوند در آنها قرار داده است. کودکی که با مهربانی، ادب و اخلاق مربی رشد میکند، به فردی مسئول، آگاه و اخلاقمدار تبدیل خواهد شد.
مدیرعامل کانون پرورش فکری تصریح کرد: وظیفه مربیان تنها آموزش فردی نیست، بلکه آمادهسازی کودکان برای مسئولیتهای اجتماعی است. تربیت امروز، سرمایهای برای ۲۰ تا ۵۰ سال آینده آنهاست. مربیان با رفتار، منش و اخلاق خود، آینده کودکان را شکل میدهند.
او افزود: تربیت فردا نتیجه فعالیتهای امروز مربیان است. هرچه الگو بودن مربی عمیقتر باشد، اثرگذاری تربیتی بیشتر خواهد بود.
علامتی با بیان مثالهایی از زندگی روزمره مربیان گفت: رفتار مربی در کارگاه، نحوه برخورد با کودک، توجه به جزئیات و حتی نحوه گفتار و پوشش او، همه الگویی برای کودکان است. اگر مربی به اخلاق، ادب و رفتار درست پایبند باشد، کودکان نیز این ارزشها را در خود پرورش میدهند.
او افزود: حتی نیروهای پشتیبان و خدماتی کانون که به ظاهر در بخش اداری کار میکنند، با ادب و اخلاق خود الگویی برای کودکان هستند. هر برخورد مؤدبانه، اثر تربیتی عمیقی بر ذهن و روح کودک میگذارد.
مدیرعامل کانون گفت: وظیفه مربی این است که کودک را به فطرت خود بازگرداند و این کار، نیازمند مهارت، تکنیک و اخلاق مربی است. دانش و مهارت تنها ابزار است؛ اما رفتار، منش و سبک زندگی مربی، اثرگذاری واقعی را ایجاد میکند.
او ادامه داد: هدف تربیت، آماده کردن کودک برای زندگی اجتماعی، پرسشگری، خلاقیت و رشد فردی است. مربی امروز، معمار آینده کشور است و باید بداند که تربیت امروز، میتواند ۲۰، ۳۰ یا حتی ۵۰ سال بعد اثرگذار باشد.
حامد علامتی در پایان سخنان خود گفت: خدمت شما مربیانِ کانون پرورش فکری ارزشمند و بیمنت است. هر موفقیتی که در تربیت کودکان حاصل میشود، نتیجه عشق، علاقه و اخلاق شماست. خداوند به دل پاک شما نگاه میکند و هر اثر مثبتی که در زندگی کودک ایجاد میکنید، بخشی از کار خداوند است.
او تأکید کرد: این خدمت شخصی نیست، بلکه وسیلهای برای تحقق اهداف تربیتی و انسانی کانون است.
نظر شما