به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد شعر اعضای باشگاه قاف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، علیرضا قزوه مدیر مرکز پاسداشت زبان فارسی در صداوسیما، حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مرتضی امیری اسفندقه، حسین دهلوی، غلامرضا بکتاش، افشین علا و جمعی از شاعران نوجوان برگزار شد.

این نشست هم‌زمان با دوره آموزشی سه روزه باشگاه شعر قاف با عنوان «قافیه» برگزار شد. حداد عادل در آغاز سخنان خود، گفت: برای من امیدبخش است دیدن این جمع شما که سرآمد شاعران نوجوان کشور هستید. کسی که در ۱۵ تا ۱۷ سالگی به این خوبی شعر می‌گوید، قطعاً سرمایه‌ای برای آینده ادب فارسی است.

او با تاکید بر اهمیت شعر، گفت: شعر همواره زبان فرهیختگی و کمال انسان‌ها بوده است. هیچگاه تاریخ و جامعه ایرانی را از شعر جدا ندیده‌ایم؛ از عارف و عامی تا دانشمند و فیلسوف همه با شعر سر و کار داشته‌اند. حتی میوه‌فروش‌ها با شعر محصول خود را معرفی می‌کردند و بزرگان علمی مانند ابن‌سینا و ملاصدرا نیز با شعر ارتباط داشتند. آیت‌الله میرزای شیرازی در نجف، فروغی جوان و شاعران دوره قاجار برای امام زمان شعر سروده‌اند. این طیف گسترده نشان می‌دهد که شعر همواره رسانه فرهیختگان و مردم عادی بوده است و هر کسی به فراخور توانایی‌های خود، با شعر کمال خود را ابراز می‌کرده است.

شعر؛ هنر در دسترس و درونی انسان

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ادامه داد: شعر هنری است که از درون انسان برمی‌خیزد. حتی کسی که تنهاست یا در زندان است، می‌تواند شعر بیافریند. برخلاف سایر هنرها که به مواد و مصالح نیاز دارند، شعر تنها از جان و روح انسان ساخته می‌شود و به همین دلیل نزدیک‌ترین و در دسترس‌ترین هنر برای همه انسان‌هاست.

حداد عادل به نوجوانان حاضر توصیه کرد: قدر خودتان را بدانید و برای شروع خوش‌زبانی و موزونی، شعر سعدی را بخوانید. با سعدی شروع کنید، اما در او نمانید. سعدی به شما ترازو می‌دهد تا موزون فکر کنید و شعر بگویید. سپس می‌توانید به دیگر شاعران بزرگ ایرانی ادامه دهید و استعداد خود را پرورش دهید.

تجربه‌های تاریخی و نگارش مقدمه کتاب

او هم‌چنین به تجربه‌های خود در زمینه گردآوری و معرفی اشعار اشاره کرد و گفت: چند سال پیش برای مقدمه کتابی که شامل اشعار شاعران دوره قاجار بود، متوجه شدم که خانه‌ای در تهران به نام خانه سادات اخوی محل جمع‌آوری اشعار شاعران برای جشن‌های میلاد امام زمان بوده است. این اشعار با دقت جمع‌آوری و به خط خوش نوشته شده و اکنون در کتابخانه مجلس موجود است. این تجربه نشان می‌دهد که در طول تاریخ، حفظ شعر و ادب همیشه مورد توجه بوده است.

خوانش غزل به نوجوانان

حداد عادل در پایان سخنان خود، یکی از غزل‌های منتخب خود را برای نوجوانان حاضر خواند و گفت: این غزل را به شما تقدیم می‌کنم تا مسیر رشد و ادب شما روشن باشد. شعرهای شما امروز بهتر از شعرهای من در همان سن است؛ قدر خودتان را بدانید و همیشه در مسیر ادب و اخلاق حرکت کنید. بیش از اینکه در شعر پیشرفت کنید، در اخلاق و تربیت رشد کنید. شعر، علاوه بر زیبایی هنری، وسیله‌ای برای ارتقای فکر و اخلاق انسان‌هاست. خانواده‌ها و مربیان شما در این مسیر نقش مهمی دارند و همراهی آن‌ها باعث پرورش شما شده است.

در ادامه حامد علامتی با اشاره به مقام علمی و اخلاقی دکتر حدادعادل، گفت: حضور شما در این جمع، فرصت ارزشمندی برای نوجوانان و اعضای باشگاه قاف فراهم کرده است.

او درباره سابقه و اهداف باشگاه قاف، گفت: حدود دو سال پیش، در راستای کشف و پرورش استعدادهای برتر حوزه شعر و ادب فارسی، باشگاه قاف تشکیل شد. آفرینش‌های ادبی و هنری کانون پرورش فکری با همکاری مربیان سراسر کشور، نوجوانان با استعداد را شناسایی و پرورش داد. باشگاه سیمرغ در استان‌ها شکل گرفت و برگزیدگان آن وارد باشگاه قاف در سطح ملی شدند.

علامتی افزود: امروز حدود ۱۴۰ نوجوان عضو باشگاه قاف در سطح ملی هستند که ۲۲ نفر از آنها در این نشست حضور دارند. این نوجوانان نه تنها در حوزه شعر، بلکه در اخلاق و تربیت نیز آموزش دیده‌اند و شاگردان برجسته استادان بزرگ کشور هستند.

نقش استادان و مربیان در پرورش نوجوانان

مدیرعامل کانون تاکید کرد: استادان بزرگ ما از جمله اسفندقه، قزوه، علا و عرفان‌پور نقش مهمی در پرورش این نوجوانان داشته‌اند. آموزش‌های پی‌درپی و فعالیت‌های گوناگون این استادان باعث شده که نوجوانان امروز در حوزه فکر، شعر و اخلاق رشد کنند.

او هم‌چنین از گروه مدیریت‌ آفرینش‌های ادبی و هنری و کارشناسانی قدردانی کرد و گفت: همراهی این کارشناسان و مربیان، زمینه‌ساز رشد و بالندگی نوجوانان در باشگاه قاف و تقویت فرهنگ انقلاب اسلامی در حوزه شعر و ادب شده است.

تمرکز بر آموزش اخلاق در کنار شعر

علامتی ادامه داد: بیش از اینکه دوستان در حوزه شعر پیشرفت کنند، در اخلاق رشد کردند. شاگردی نزد اساتید بزرگ باعث شده این نوجوانان، جوانانی با فکر سالم و اخلاق مداری باشند. خانواده‌ها نیز در کنار مربیان نقش مهمی در این مسیر داشته‌اند.

وی افزود: حضور آقای دکتر حدادعادل در این جمع باعث افتخار و انگیزه نوجوانان است. امیدواریم اعضای باشگاه با شعرهای خود و استفاده از نکته‌های اساتید، مسیر رشد و تعالی را ادامه دهند.

جلسه با معرفی اعضا و ارائه آثار ادبی نوجوانان ادامه یافت و فرصتی فراهم شد تا استعدادهای برتر شعر و ادب فارسی در کنار اساتید برجسته کشور، مورد نقد و ارزیابی قرار گیرند.

علامتی با اشاره به حضور شاعران نوجوان، ‌گفت: این نوجوانان نه تنها در حد یک دوره آموزشی، بلکه به شکل مستمر آموزش می‌بینند و پرورش می‌یابند تا آینده شعر جمهوری اسلامی ایران باشند.

سپس افشین علا با اشاره به شعرخوانی شاعران نوجوان، ‌ گفت: از تک‌تک عزیزانی که شعر خواندند و حتی آن‌هایی که هنوز شعر نخوانده‌اند تشکر می‌کنم؛ همه شما شاعر خوب و برگزیده‌ای هستید.

علا با اشاره به سابقه طولانی آشنایی خود با کانون ادامه داد: چهل ‌و چند سال از عمر پنجاه‌ و چند ساله من با کانون گره خورده است. از کودکی عضو کانون بودم و بعدها هم که در کانون کار نمی‌کردم، در بیشتر مراکز و برنامه‌های آن حضور داشتم. بعد از انقلاب، ما نوجوانان دهه ۶۰ با جهشی جدی در شعر معاصر روبه‌رو شدیم؛ جهشی با رویکرد انقلاب.

وی افزود: اما در سال‌های بعد، این روند به مرور کمرنگ شد و من همیشه نگران شعر نوجوان بودم و این موضوع را در برنامه‌ها و اردوهای کانون احساس می‌کردم.

باشگاه قاف یک حرکت جدی و امیدبخش است

این شاعر شکل‌گیری باشگاه شعر قاف را اتفاقی مهم و جریان‌ساز دانست و گفت: در یکی دو سال اخیر شاهد یک حرکت جدی و امیدبخش در کانون پرورش فکری هستیم. این جمع امروز نشان می‌دهد که شعر نوجوان دوباره در مسیر بالندگی قرار گرفته است. بچه‌ها سخن‌شناس‌اند و می‌دانند که شعر فقط تفنن و صنعت‌کاری نیست؛ شعر یعنی مهندسی کلام و مفاهیم.

عضو هیأت مدیره کانون پرورش فکری با اشاره به شعرهای خوانده‌شده از سوی اعضای باشگاه قاف تأکید کرد: در شعر تک‌تک شما دقت در گزینش واژه‌ها، تناسب ساختار و توجه به مضمون کاملاً محسوس است. برخی ابیات، زیبایی و ظرفیت جدی داشتند و نشان می‌دادند که تربیت ادبی در کانون با جدیت دنبال شده است.

او در پایان خطاب به نوجوانان شاعر گفت: به دختران و پسران نوجوانی که با شوق و جدیت شعر می‌نویسند افتخار می‌کنم و از مربیان سخت‌کوش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که بستر این رشد را فراهم کرده‌اند، صمیمانه سپاسگزارم.

یادآوری می‌شود باشگاه قاف (مخفف قله ادبیات و فرهنگ) مسئولیت ایجاد زمینه‌های لازم برای رویش و پرورش استعدادهای ادبی کودک و نوجوان را در مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برعهده دارد.

این نشست با حضور حامد علامتی، مدیرعامل کانون؛ جمعی از اساتید شعر و ادب و نوجوانان عضو باشگاه قاف در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری برگزار شد.