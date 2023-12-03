به گزارش خبرگزاری مهر، به‌منظور بهره‌مندی از دستاوردهای فرهنگستان زبان و ادب فارسی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حوزه تقویت و ترویج زبان و ادب فارسی تفاهم‌نامه همکاری علمی، پژوهشی و فرهنگی میان این دو نهاد امضا شد.

این تفاهم‌نامه همکاری در شش ماده، بیست بند، یک تبصره و در چهار نسخه تنظیم شده است و در روز یازدهم آذر ۱۴۰۲، به امضای رئیسان دو نهاد رسید.

جلسه‌های شعرخوانی در شعبه‌های کانون پرورش فکری کودکان راه اندازی شود

در ابتدای این نشست غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به پیشینه سی و سه سال فرهنگستان سوم گفت: فرهنگستان زبان و ادب فارسی در تاریخ فرهنگی معاصر ایران، به تعبیری اکنون عمری حدود ۹۰ ساله دارد. کانون زبان ایران هم نزدیک به ۱۰۰ سال پیش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۵۸ سال پیش راه‌اندازی شده‌اند. این سه نهاد باسابقه همواره مایه کنش‌های فرهنگی و ادبی ارجمندی در کشور بوده‌اند.

وی افزود: من از دوران جوانی با تولیدات مکتوب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آشنا بوده‌ام و همواره فعالیت‌های کانون را دنبال کرده‌ام. کانون هم پیش از انقلاب بسیار فعال بود؛ هم پس از انقلاب فعالیت‌های خوبی در آن پی‌گیری شده است، اما فعالیت‌های کانون با فرازونشیب بسیاری همراه بوده است. امیدوارم در دوره مدیریت آقای علامتی شاهد رشد روزافزون فعالیت‌های کانون باشیم.

حدادعادل در ادامه با اشاره به نقشی که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می‌تواند در ترویج زبان و ادب فارسی در داخل کشور و سایر کشورها داشته باشد گفت: فرهنگستان زبان و ادب فارسی توانایی این را دارد تا با همکاری کانون آثار ارزشمندی در حوزه زبان و ادب فارسی تدوین و منتشر کند تا در اختیار اعضای شعبه‌های کانون قرار گیرد و در کتاب‌فروشی‌ها و کتابخانه‌های آن در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد و از طریق کانون زبان ایران نیز برخی فعالیت‌ها را در خارج از کشور نیز پیگیری کند.

وی با تأکید بر ضرورت راه‌اندازی کلاس‌های آموزش زبان فارسی در شعب کانون گفت: با اینکه زبان فارسی زبان رسمی کشور است؛ اما با توجه به اینکه در بسیاری از مناطق ایران زبان مادری با زبان رسمی تمایز دارد، ضرورت دارد به‌ویژه در دوره پیش‌دبستانی و به‌منظور برقراری عدالت آموزشی، کلاس‌های آموزش زبان فارسی در کانون برگزار شود.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به تدوین کتابچه آموزش شیوه‌های واژه‌گزینی برای دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم گفت: این کتابچه می‌تواند اهمیت موضوع واژه‌گزینی را برای دانش‌آموزان روشن و به آنان پیش از ورود به دانشگاه کمک کند.

وی با اشاره به اهمیت شعر فارسی گفت: ضرورت توجه بیشتر کانون به ادبیات فارسی، به‌ویژه شعر فارسی احساس و پیشنهاد می‌شود جلسه‌های شعرخوانی در شعبه‌های کانون برای اعضا و علاقه‌مندان راه‌اندازی شود.

حدادعادل گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یکی از سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی ما در گذر زمان بوده است و سهم بسیار مهم و بسزایی در تولید آثار فرهنگی و هنری برای کودکان و نوجوانان ما داشته است. از همین رو، خانواده‌ها نسبت به کانون اعتماد دارند و کانون باید به جایگاه خود در مختصات فرهنگی و هنری کشور واقف باشد و همواره تلاش کند تا این جایگاه را حفظ کند.

مراکز کانون پرورش فکری در استان مسئولیت ترویج زبان و ادب فارسی را برعهده دارند

در ادامه حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: محور فعالیت‌های کانون با کتاب شروع می‌شود با کتاب ادامه پیدا می‌کند و با کتاب به پایان می‌رسد و همواره ما درصدد این بوده و هستیم تا تولیدات کانون به دست تک‌تک کودکان و نوجوانان ایران برسد.

وی با اشاره به مجموعه فعالیت‌های متنوع کانون گفت: یکی از رویدادهای مهمی که به‌زودی مرحله پایانی آن برگزار خواهد شد، جشنواره قصه‌گویی است که آئین پایانی آن شب یلدا در شهر یزد برگزار می‌شود و به واسطه پیشینه فرهنگی این شهر و خدمات ارزشمند زنده‌یاد مهدی آذریزدی این شهر را به عنوان پایتخت قصه‌گویی ایران برگزیده‌ایم.

علامتی ادامه داد: مراکز کانون در استان مسئولیت ترویج زبان و ادب فارسی را برعهده دارند و هدف ما این است تا فعالیت‌های کانون را از جشنواره به سمت راه‌اندازی باشگاه‌های مختلف سوق دهیم تا فعالیت کانون در طول سال مستمر باشد.

وی تربیت کارشناسان زبان فارسی را از برنامه‌های کانون عنوان کرد و گفت: با امضای تفاهم‌نامه همکاری با فرهنگستان زبان و ادب فارسی امیدوارم که اهدافی که کانون در راستای تقویت و ترویج زبان فارسی دارد محقق شود.

براساس این تفاهم‌نامه؛ امکان بهره‌مندی از امکانات مجازی و نرم‌افزاری دو طرف فراهم می‌شود و دو نهاد در برگزاری نمایشگاه‌ها، همایش‌ها، نشست‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی، همکاری در تولید محتوای آموزشی و علمی، به‌ویژه در حوزه مجازی همکاری خواهند داشت.

اجرای طرح‌های پژوهشی و فرهنگی در زمینه مأموریت‌های مشترک، همکاری در تقویت و توسعه خطّ و زبان فارسی در آثار چاپی، تعامل برای غنای ادبی بیشتر آثار حوزه کودک و نوجوان از جمله فعالیت‌های مشترک کانون با فرهنگستان زبان و ادب فارسی خواهد بود.

براساس این تفاهم‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی متعهد است تا خدمات مشاوره‌ای مورد نیاز کانون در زمینه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، پایش و ترویج خط و زبان فارسی و برپایی کارگاه‌های آموزشی برای تکمیل مهارت‌های مدرسان، مربیان و اعضای شعبه‌های کانون ارائه کند و زمینه بهره‌مندی مدرسان و مربیان کانون از امکانات کتابخانه‌ای و نرم‌افزارهای اختصاصی و اهدای نسخه‌ای از مجلات و آثار علمی و ادبی فرهنگستان به کانون را فراهم کند.

همکاری در اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک متناظر با اهداف و فعالیت‌های علمی فرهنگستان و کانون، تدوین و آماده‌سازی دانشنامه زبان و ادب فارسی متناسب با رده سنی نوجوانان، تدوین و آماده‌سازی گزیده‌هایی از متون نظم و نثر از شاهکارهای فارسی، مشارکت در طرح راه‌اندازی «کانون دوستداران زبان و ادب فارسی» در شعبه‌های کانون در سراسر کشور، همکاری در اجرای طرح ارزشیابی مهارت‌های زبانی و ادبی اعضای شعبه‌های کانون در سراسر کشور دیگر تعهدات فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.

فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تقویت و ترویج خط و زبان فارسی در تولیدات آموزشی و کمک‌آموزشی متنی و غیر متنی کانون، فراهم کردن زمینه برپایی کارگاه‌های مهارت‌افزایی و آموزشی برای مدرسان، مربیان و اعضای کانون، اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک در زمینه فعالیت‌ها و مأموریت‌ها با همکاری پژوهشگران فرهنگستان، همکاری در اجرای طرح ارزیابی مهارت‌های زبانی و ادبی اعضای شعبه‌های کانون، فراهم کردن زمینه اجرای طرح راه‌اندازی «کانون دوستداران زبان و ادب فارسی» در شعبه‌های کانون، رعایت دستور خطّ فارسی و واژه‌های مصوّب فرهنگستان در وبگاه کانون و شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مجازی مرتبط، فراهم کردن زمینه انتشار دانشنامه زبان و ادب فارسی برای نوجوانان و گزیده متون نظم و نثر از شاهکارهای ادب فارسی تعهداتی است که بر اساس این تفاهم‌نامه برعهده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گذاشته شده است.‌