تعطیلی کارآموزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ۱۱ و ۱۲ آذر

فیض الله منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اطلاعیه استانداری کرمانشاه مبنی بر تعطیلی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان در روزهای سهشنبه و چهارشنبه، ۱۱ و ۱۲ آذرماه، اظهار کرد: بر اساس این مصوبه و با توجه به شرایط اعلامشده از سوی مدیریت ارشد استان، برنامه کارآموزی دانشجویان در این دو روز دچار تغییر خواهد شد.
وی با بیان اینکه کلیه کارآموزان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در روزهای یادشده تعطیل خواهند بود، تصریح کرد: در این مدت نیازی به حضور کارآموزان در بخشها، درمانگاهها یا سایر واحدهای آموزشی و بالینی وجود ندارد و برنامه کارآموزی آنان بهطور کامل متوقف میشود.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: این تصمیم بهمنظور هماهنگی با مصوبه استانداری و با هدف حفظ نظم آموزشی دانشگاه اتخاذ شده و دانشجویان کارآموز میتوانند با اطمینان از عدم حضور، برنامهریزی لازم را برای این دو روز انجام دهند.
منصوری در ادامه با تأکید بر اینکه تعطیلی کارآموزی شامل دستیاران و کارورزان نمیشود، گفت: دستیاران تخصصی و کارورزان پزشکی موظفاند طبق روال سابق و بر اساس برنامههای از پیش تعیینشده در بخشهای مربوطه حاضر شوند و روند فعالیتهای آموزشی و درمانی خود را ادامه دهند.
وی با اشاره به اهمیت نقش دستیاران و کارورزان در چرخه ارائه خدمت در مراکز درمانی استان، تاکید کرد: با توجه به نوع مسئولیتهای آموزشی و بالینی این گروهها، وقفه در حضور آنان امکانپذیر نیست و فعالیت آنان مانند روزهای عادی ادامه خواهد یافت.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در پایان از دانشجویان خواست اطلاعیههای تکمیلی را از طریق کانالهای رسمی دانشگاه دنبال کنند و افزود: هرگونه تغییر احتمالی در برنامهها، بهصورت رسمی اعلام خواهد شد.
