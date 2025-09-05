  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۰

کشف و معدوم‌سازی گوشت‌های تاریخ گذشته و فاسد در میناب

کشف و معدوم‌سازی گوشت‌های تاریخ گذشته و فاسد در میناب

بندرعباس - رئیس مرکز بهداشت شهرستان میناب گفت: در بازرسی مشترک کارشناسان واحد سلامت محیط و دامپزشکی، حجم قابل توجهی گوشت فاسد و تاریخ‌ مصرف‌ گذشته کشف و معدوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا بهزادی اظهار کرد: در چهارچوب برنامه‌های نظارتی، بازرسان واحد سلامت محیط از یک واحد صنفی بازدید کردند که منجر به کشف مقدار قابل توجهی گوشت فاسد شد. بلافاصله پس از کشف، نمونه‌برداری‌های لازم توسط اداره دامپزشکی انجام و آزمایش‌های تخصصی، فساد و غیرقابل مصرف بودن این فرآورده‌ها را تأیید کرد.

وی با تقدیر از همکاری مؤثر بین بخشی در این عملیات، تصریح کرد: پس از تأیید آزمایشگاه دامپزشکی مبنی بر فساد گوشت‌ها، عملیات معدوم‌سازی با نظارت کارشناسان بهداشت محیط و اجرای کارشناسان دامپزشکی و با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی انجام شد.

وی افزود: این همکاری موفق، نشان‌دهنده عزم جدی نهادهای نظارتی برای صیانت از سلامت مردم و برخورد قاطع با متخلفان است.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان میناب در پایان از شهروندان خواست در زمان خرید مواد غذایی به تاریخ تولید و انقضا، مجوزهای بهداشتی و شرایط نگهداری محصولات توجه کنند و هرگونه تخلف را از طریق سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند.

کد خبر 6580398

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها