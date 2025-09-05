به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا بهزادی اظهار کرد: در چهارچوب برنامههای نظارتی، بازرسان واحد سلامت محیط از یک واحد صنفی بازدید کردند که منجر به کشف مقدار قابل توجهی گوشت فاسد شد. بلافاصله پس از کشف، نمونهبرداریهای لازم توسط اداره دامپزشکی انجام و آزمایشهای تخصصی، فساد و غیرقابل مصرف بودن این فرآوردهها را تأیید کرد.
وی با تقدیر از همکاری مؤثر بین بخشی در این عملیات، تصریح کرد: پس از تأیید آزمایشگاه دامپزشکی مبنی بر فساد گوشتها، عملیات معدومسازی با نظارت کارشناسان بهداشت محیط و اجرای کارشناسان دامپزشکی و با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی انجام شد.
وی افزود: این همکاری موفق، نشاندهنده عزم جدی نهادهای نظارتی برای صیانت از سلامت مردم و برخورد قاطع با متخلفان است.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان میناب در پایان از شهروندان خواست در زمان خرید مواد غذایی به تاریخ تولید و انقضا، مجوزهای بهداشتی و شرایط نگهداری محصولات توجه کنند و هرگونه تخلف را از طریق سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند.
