  1. استانها
  2. خوزستان
۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲

کشف و معدوم‌سازی بیش از ۴۶ هزار کیلوگرم مواد غذایی فاسد در آبادان

کشف و معدوم‌سازی بیش از ۴۶ هزار کیلوگرم مواد غذایی فاسد در آبادان

آبادان – رئیس مرکز بهداشت آبادان از کشف، توقیف و معدوم‌سازی بیش از ۴۶ هزار کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ۴۶ هزار و ۴۴۱ کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در شهرستان آبادان شناسایی، توقیف و پس از انجام مراحل قانونی از چرخه مصرف انسانی خارج و معدوم‌سازی شدند.

روح‌الله شکری، رئیس مرکز بهداشت شهرستان آبادان پیش از ظهر امروز در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای صیانت از سلامت عمومی و پیشگیری از بروز بیماری‌های ناشی از مصرف مواد غذایی فاسد، تیم‌های کارشناسی این مرکز پس از رصد میدانی و بررسی انبارهای نگهداری مواد مصرفی، موفق به کشف مقادیر قابل توجهی ماده غذایی تاریخ‌گذشته شدند.

وی افزود: در این عملیات بیش از ۴۶ تن انواع نوشیدنی، شامل نوشابه و آبمیوه در بسته‌بندی‌های قوطی و پاکتی، با همکاری پلیس اطلاعات انتظامی خوزستان، پلیس اماکن آبادان و کارشناسان بهداشت محیط، شناسایی و از چرخه مصرف خارج شدند.

شکری تصریح کرد: پرونده متخلف بهداشتی برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده است و برخورد با چنین مواردی بدون هیچ‌گونه اغماض ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز بهداشت آبادان ضمن تأکید بر نقش نظارت مردمی در ارتقای سلامت عمومی، گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی می‌توانند به‌صورت ۲۴ ساعته با سامانه ۱۹۰ تماس بگیرند یا شخصاً به مرکز بهداشت شهرستان مراجعه کنند تا اقدامات قانونی لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

کد مطلب 6645087

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مجتبی IR ۰۵:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      8 0
      پاسخ
      برای انجام آزمایش مدرسه پسرم کل عطاری‌عطاریهای ابادان را گشتیم رنگ خوراکی تاریخ دار پیدا نکردیم بیشتر عطاریها ۱الی ۲ دوسال تاریخ مصرف رد شده بود وای به حال بقیه جنسها
    • مریم از اهواز IR ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      2 0
      پاسخ
      آفرین از بین ببرید مواد فاسد در آبادان رو من می رفتم آبادان شامپو و..می..خریدم. ..... شامپو فاسد بود.از اهوازمیرفتم
    • ناشناس IR ۱۷:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      3 0
      پاسخ
      برنج نمیدونه خریدم آوردم خونه کرمک زده بود پس چرا اینا را معدوم نمیکنید
    • US ۰۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
      1 0
      پاسخ
      سلام ،باتشکرازگروه بهداشت

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها