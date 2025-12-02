کشتار ۳ هزار دام سبک و سنگین در کشتارگاه گچساران

محسن احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سیستم کشتارگاه گچساران سنتی است، افزود: اما نحوه نظارت بر کشتار و کیفیت نگهداری لاشه گوشت در حد کشتارگاه صنعتی انجام می‌شود.

وی از کشتار ۳ هزار دام سبک و سنگین به صورت ماهیانه در این کشتارگاه خبر داد و اظهار کرد: کشتار این دام‌ها هر شب با نظارت مستقیم ناظر شرعی و حضور دامپزشک صورت می‌گیرد.

مسئول واحد کشتارگاه شهرداری دوگنبدان با بیان اینکه تمامی کشتارها بعد از تأیید دامپزشک مهر دامپزشکی دریافت می‌کنند، بیان کرد: کشتارگاه گچساران تنها کشتارگاهی است که بعد از کشتار دام، لاشه آن را به مدت ۲۴ ساعت در سرد خانه این مکان نگهداری و بعد توسط ماشین‌های یخچال دار مخصوص حمل گوشت بین قصابی‌ها توزیع می‌شود.

وی ابراز کرد: تاکنون تعداد زیادی دام سنگین و سبک به علت بیماری دامی مورد تأیید دکتر دامپزشکی قرار نگرفته و از مدار مصرف خارج و در کوره‌های مخصوص امحا شده است.

احمدی از نظارت خوب دامپزشکی بر کشتار هر شب این مکان خبر داد و افزود: به مردم توصیه می‌کنیم به هیچ وجه از مراجع و کشتار غیرقانونی در سطح شهرستان و روستا خریداری نکنند زیرا لاشه گوشت حتماً باید مهر دامپزشکی داشته تا سلامتی آن برای مردم محرز شده باشد.

وی یکی از مشکلات این کشتارگاه را رها سازی ضایعات و خون آبه کشتار دام در طبیعت دانست و تاکید کرد: ضایعات دام که در سال‌های گذشته در کنار کشتارگاه رها و باعث ایجاد مشکلاتی برای محیط زیست می‌شد اما امسال به صورت بهداشتی از طریق ماشین‌های مخصوص به بیرون شهر انتقال و دفن می‌شود ولی مشکل خون آبه هنوز رفع نشده که این مورد به زودی با مساعدت شهردار دوگنبدان رفع خواهد شد. ‌