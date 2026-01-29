به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم از ۲ تا ۱۶ اسفند (۱۴۰۴) همزمان با ماه مبارک رمضان در محل مصلی بزرگ امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

بخش فروش آثار مکتوب در این دوره نمایشگاه به شیوه متمرکز و بدون حضور مستقیم ناشران برگزار می‌شود.

از تمامی ناشرانی که آثار و تولیدات قابل توجهی با موضوعات علوم قرآنی و سیره اهل بیت (ع)، دفاع مقدس و انقلاب اسلامی در رده های سنی بزرگسالان و کودک و نوجوان دارند و مایل به حضور در این رویداد بزرگ فرهنگی هستند، دعوت می‌شود از هشتم تا چهاردهم بهمن‌ماه ۱۴۰۴ برای ثبت‌نام اولیه به نشانی register.tibf.ir مراجعه کنند.

تلفن‌های ۶۶۴۶۶۲۹۰-۰۲۱ و ۶۶۴۶۷۶۱۵-۰۲۱ جهت هرگونه راهنمایی در دسترس ناشران قرار دارد.