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۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۲۱

فراخوان ثبت‌نام ناشران برای حضور در سی‌وسومین نمایشگاه قرآن

فراخوان ثبت‌نام ناشران برای حضور در سی‌وسومین نمایشگاه قرآن

ناشران برای حضور در بخش فروش متمرکز سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم از هشتم تا چهاردهم بهمن (۱۴۰۴) فرصت ثبت‌نام دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم از ۲ تا ۱۶ اسفند (۱۴۰۴) همزمان با ماه مبارک رمضان در محل مصلی بزرگ امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

بخش فروش آثار مکتوب در این دوره نمایشگاه به شیوه متمرکز و بدون حضور مستقیم ناشران برگزار می‌شود.

از تمامی ناشرانی که آثار و تولیدات قابل توجهی با موضوعات علوم قرآنی و سیره اهل بیت (ع)، دفاع مقدس و انقلاب اسلامی در رده های سنی بزرگسالان و کودک و نوجوان دارند و مایل به حضور در این رویداد بزرگ فرهنگی هستند، دعوت می‌شود از هشتم تا چهاردهم بهمن‌ماه ۱۴۰۴ برای ثبت‌نام اولیه به نشانی register.tibf.ir مراجعه کنند.

تلفن‌های ۶۶۴۶۶۲۹۰-۰۲۱ و ۶۶۴۶۷۶۱۵-۰۲۱ جهت هرگونه راهنمایی در دسترس ناشران قرار دارد.

کد مطلب 6734561
سیده فاطمه سادات کیایی

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