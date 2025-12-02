سلوی بکر مصری اولین جایزه ادبی بریکس را برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جایزه، اولین دوره جایزه بریکس با حضور نامزدهایی از سراسر بلوک بریکس شامل ایران، برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی و همچنین امارات متحده عربی، سلوی بکر رمان نویس مصری را به عنوان برنده خود برگزید.

هیئت امنای جایزه بریکس پیش از این فهرست بلندبالایی شامل ۲۷ نویسنده را منتشر کرده بود که در آن نویسندگان مصری شامل ابراهیم عبدالمجید، سلوی بکر و فتحی امبابی، در کنار نویسندگان اماراتی شیخ علی بن تمیم، میسون صقر و ریم الکمالی در بخش عربی جای داشتند.

نویسندگان ایرانی منصور علی مرادی، مجید قاسمی و رضا امیرخانی نیز از نامزدهای این جایزه بودند که از این میان امیرخانی به دلیل سانحه سقوط پاراگلایدر، اکنون در بیمارستان بستری است.

در فهرست اولیه همچنین نویسندگان روسی الکسی وارلاموف، آندری گلاسیموف و دیمیتری دانیلوف؛ نویسندگان برزیلی آنا ماریا گونسالوس، پاتریسیا ملو و ریکاردو الکسیو؛ نویسندگان هندی جی واساوادا و دکتر راجان کومار و سونو ساینی حضور داشتند.

دیگر نامزدهای این فهرست شامل ما بویونگ و آی یی نویسندگان چینی، نتابیسنگ جا رز جفتا، بونگیوه ملونگو و زینب خان نامزدهای آفریقای جنوبی، نویسنده اتیوپیایی آبره آدامو و نویسندگان اندونزیایی شامل اکاساکتی پانو، اینتان پارامادیتا و دنی جا حضور داشتند.

سازمان‌دهندگان این جایزه ادبی، هدف از برگزاری آن را ترویج تبادل فرهنگی بین کشورهای بریکس و برجسته کردن نقش ادبیات در پیشبرد ارزش‌های مشترک انسانی، از جمله همبستگی و صلح خواندند.

سلوی بکر (متولد ۱۹۴۹، قاهره) نویسنده، رمان‌نویس و منتقد مشهور مصری است. او نویسنده ۷ مجموعه داستان کوتاه، ۷ رمان و یک نمایشنامه است. وی از دانشگاه عین شمس فارغ‌التحصیل شده و به عنوان منتقد فیلم و تئاتر برای نشریات برجسته عربی و همچنین استاد دانشگاه آمریکایی قاهره کار کرده است. رمان «ارابه طلایی» از رمان‌های مشهور این نویسنده است که در آثارش بیشتر به بررسی زندگی افراد محروم و به حاشیه رانده شده می‌پردازد و تمرکز ویژه‌ای بر چالش‌های زنان در جامعه مصر دارد.

کتاب‌ها و داستان‌های بکر به زبان‌های اروپایی متعددی ترجمه شده‌اند و رمان «مردی از باشمور» وی در فهرست ۱۰۰ رمان برتر عربی اتحادیه نویسندگان عرب جای گرفت. او پیشتر جایزه ادبی دویچه وله را دریافت کرده و عضو شورای عالی فرهنگ مصر و اتحادیه نویسندگان مصر است.

این جایزه توسط شرکت‌کنندگان در مجمع «ارزش‌های سنتی» بریکس در مسکو، در نوامبر ۲۰۲۴، تأسیس شد.