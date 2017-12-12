نویسنده فلسطینی برنده مدال ادبی نجیب محفوظ ۲۰۱۷ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جایزه، جایزه مدال نجیب محفوظ برای ادبیات ۲۰۱۷ که شامل یک مدال یادبود و یک جایزه نقدی است دیروز (دوشنبه) ۱۱ دسامبر مصادف با روز تولد نجیب محفوظ برنده نوبل ادبی مصر، حزامة حبایب نویسنده فلسطینی را به عنوان برنده امسال برگزید.

حزامة حبایب برای رمان «مخمل» به عنوان برنده این جایزه ادبی انتخاب شد.

حبایب ۵۲ ساله نویسنده ، شاعر و روزنامه‌نگار فلسطینی ۴ ژوئن ۱۹۶۵ در کویت متولد شده و اکنون در امارات زندگی می‌کند.

این جایزه که از سوی دانشگاه آمریکایی قاهره از سال ۱۹۹۶ اهدا می‌شود از سوی وزیر فرهنگ و بسیاری از چهره‌های ادبی حاضر جهان عرب در مراسمی که در دانشگاه آمریکایی قاره برگزار شد، برنده خود را معرفی کرد.

خانم حبایب برای حمایت از حقوق مردم فلسطین شناخته می‌شود و پنج سال پیش مانع انتشار کتابی با عنوان «آرای زنان خاورمیانه» از سوی دانشگاه تگزاس شد. این کتاب قرار بود با آثاری از ۲۹ زن نویسنده منطقه خاورمیانه منتشر شود که چون در میان آنها دو نویسنده از رژیم صهیونیستی جای گرفته بودند، خانم حبایب در نهایت مانع انتشار کتاب شد.

این مدال که برای بهترین رمان معاصر منتشر شده به عربی در دو سال اخیر اهدا می‌شود هر سال از سوی کمیته جایزه نجیب محفوظ برنده خود را انتخاب می‌کند. علاوه بر یک مدال نقره،‌ این جایزه شامل یک جایزه نقدی هزار دلاری نیز هست.

کتاب برنده از سوی انتشارات دانشگاه آمریکایی قاهره به زبان انگلیسی ترجمه و در قاهره، نیویورک و لندن منتشر می‌شود.

محفوظ در زمان حیاتش درباره این جایزه گفته بود: اهدای این جایزه افتخاری برای نویسندگان و ادبیات و مهمترین رویداد زندگی من است. امیدوارم این جایزه بتواند به کشف استعدادهای جدید در ادبیات عرب کمک کند و موجب خوانده شدن آثار آنها در سراسر جهان شود.

انتشارات دانشگاه آمریکایی قاهره آثار محفوظ نویسنده برنده نوبل را به ۴۰ زبان و ۶۰۰ چاپ مختف در سراسر جهان منتشر کرده است.

این ناشر بیش از ۲۰۰ عنوان از آثار عربی دیگر را به زبان‌های مختلف ترجمه و منتشر کرده است.

تاکنون ۲۲ نفر برنده مدال نجیب محفوظ شده‌اند که ۸ نفر زن و ۱۴ نویسنده مرد بوده‌اند. از این میان ۲ نویسنده مصری ، ۲ نفر فلسطینی، یک نفر الجزایری، ۲ نفر لبنانی، یک نفر مراکشی، ۲ نفر سوری، یک نفر عراقی و یک نفر سودانی بوده‌اند.

سال ۲۰۱۶ این جایزه به عادل عصمت نویسنده مصری برای «داستان‌های یوسف تادروس» اهدا شد.