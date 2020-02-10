به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ناسیونال، فهرست نهایی نامزدهای جایزه بین‌المللی برای داستان عربی (IPAF) اعلام شد که در این فهرست ۶ اثر از نویسندگانی از الجزایر، مصر، عراق، لبنان و سوریه جا دارند.

خلاف سال پیش که وجود نام ۴ نویسنده زن بین نامزدها بی‌سابقه بود، امسال تنها یک زن در این فهرست جا دارد. هر یک از فینالیست‌های راه‌یافته به این فهرست، یک جایزه ۱۰ هزار دلاری دریافت می‌کنند و برنده علاوه بر آن، یک‌جایزه ۵۰ هزار دلاری خواهد برد. این جایزه به همین دلیل یکی از گران‌قیمت‌ترین جوایز ادبی دنیاست.

امسال بین فهرست اعلام شده، می‌توان هم نام نویسندگان کهنه‌کار و هم نویسندگان نوقلم را دید. ۲ تن از نامزدها با دنیای جوایز ادبی بیگانه نیستند که یکی از آن‌ها، یوسف زیدان نویسنده مصری و برنده سابق این جایزه با کتاب «عزازیل» در سال ۲۰۰۹ است. او امسال با کتابی با عنوان «فردقان: بازداشت شیخ بزرگ» در این فهرست جا دارد که داستانش در قرن پیش می‌گذرد و با نگاه به زندگی ابوعلی سینا نوشته شده که تحقیقاتش به‌ویژه در زمینه فلسفه مورد توجه قرار گرفته است. جبور الدویهی نویسنده لبنانی هم که سال ۲۰۰۸ با «باران ژوئن» و سال ۲۰۱۲ با «ناخوشایند» در فهرست نهایی این رقابت جا داشت و سال ۲۰۱۵ نیز برای «محله آمریکایی» در فهرست اولیه جای گرفته بود، امسال با رمان جدیدش به این رقابت بازگشته است. رمان او با عنوان «پادشاه هند»» درباره یک‌پرونده قتل در جامعه لبنانی با تنش‌های فرقه‌ای است.

کنار این‌نویسندگان، عبدالوهاب عیساوی از الجزایر جا دارد که به‌عنوان صدایی جدید و مهم در این منطقه اهمیت یافته است. اولین رمان او در سال ۲۰۱۳ با عنوان «سینمای جیکوب» جایزه رئیس جمهوری الجزایر را برد و سال ۲۰۱۶ به کارگاه‌های نویسندگی ندوار پیوست. او امسال با «دادگاه اسپارتی» به این‌فهرست راه پیدا کرده که داستانی چند لایه درباره ۵ شخصیت است که از تجربیاتشان در دوران استعماری قرن نوزدهم الجزایر سخن می‌گویند.

در فهرست مذکور همچنین خلیل الرز رمان‌نویس سوری نیز جای دارد که کارشناس ادبیات روسیه است و آثار متعددی را از آنتون چخوف و اوگنی شوارتس به عربی برگردانده است. او برای «محله روسی» رمانی تمثیلی درباره محله‌ای که به جنگ کشیده می‌شود، در این فهرست جا گرفته است. سعید خطیبی نیز با رمانی با عنوان «هیزم سارایوو» درباره زندگی یک الجزیره‌ای و یک بوسنیایی به روابط این دو کشور در دوران بازسازی پس از جنگ پرداخته است.

تنها نویسنده زن این فهرست عالیه ممدوح نویسنده عراقی است که برای کتابی با عنوان «تانک» به بررسی خاطراتی پرداخته که بیشتر در تبعید شکل می‌گیرند.

هیأت داوری این جایزه امسال به ریاست محسن الموسوی منتقد عراقی و متشکل از پی‌یر ابی صعب منتقد و روزنامه‌نگار لبنانی، ریم ماجد روزنامه‌نگار مصری، امین الزاوی رمان‌نویس الجزایری و ویکتوریا زاریتوفسکایا پژوهشگر روسی-عربی است.

نام برنده این‌جایزه در مراسمی که ۱۴ آوریل در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ابوظبی برگزار می‌شود، اعلام خواهد شد.

سال گذشته، رمان «پست شبانه» نوشته هدی برکات برنده جایزه بوکر عربی سال ۲۰۱۹ شد و ابراهیم نصرالله، نویسنده فلسطینی موفق شد برای رمان «جنگ دوم سگ» جایزه بوکر عربی سال ۲۰۱۸ را از آن خود کند.