بالاکتفی: مدارس ابتدایی استان یزد غیرحضوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان بالاکتفی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای پیشگیری از شیوع آنفلوانزا تنها مدارس ابتدایی به مدت دو روز تعطیل شدند.
وی افزود: بر اساس مصوبه کمیته استانی پیشگیری از بیماریهای تنفسی، به منظور جلوگیری از شیوع آنفلوآنزا و قطع زنجیره انتقال، کلاسهای مقاطع ابتدایی در روزهای سهشنبه و چهارشنبه، ۱۱ و ۱۲ آذرماه، به صورت غیرحضوری و مجازی برگزار خواهد شد.
وی افزود: مراکز پیشدبستانی و مهدکودکها نیز در این دو روز تعطیل هستند.
بالاکتفی همچنین از مردم خواست: برای پیشگیری از گسترش بیماری، دستورالعملهای بهداشتی را بهدقت رعایت کنند.
