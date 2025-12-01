  1. استانها
  2. یزد
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۵

بالاکتفی: مدارس ابتدایی استان یزد غیرحضوری شد

یزد- مدیرکل مدیریت بحران استان یزد گفت: در راستای پیشگیری از شیوع آنفلوانزا، مدارس ابتدایی به مدت دو روز تعطیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان بالاکتفی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای پیشگیری از شیوع آنفلوانزا تنها مدارس ابتدایی به مدت دو روز تعطیل شدند.

وی افزود: بر اساس مصوبه کمیته استانی پیشگیری از بیماری‌های تنفسی، به منظور جلوگیری از شیوع آنفلوآنزا و قطع زنجیره انتقال، کلاس‌های مقاطع ابتدایی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، ۱۱ و ۱۲ آذرماه، به صورت غیرحضوری و مجازی برگزار خواهد شد.

وی افزود: مراکز پیش‌دبستانی و مهدکودک‌ها نیز در این دو روز تعطیل هستند.

بالاکتفی همچنین از مردم خواست: برای پیشگیری از گسترش بیماری، دستورالعمل‌های بهداشتی را به‌دقت رعایت کنند.

    • ابوالفضل IR ۱۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      فقط متوسطه وویروس نمیگیره
    • فاطمه IR ۱۸:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      سلام خسته نباشید من یک دانش آموز متوسطه هستم مدارس متوسطه چرا تعطیل نیستند با توجه به شیوع آنفولانزا و بیماری‌های از این سایر مدارس بیشترین جای است که انسان‌ها دچار یعنی دانش‌آموزان دچار مشکلات آنفولانزا می‌شود در این ایامی که آزمون‌ها و امتحانات دی ماه نزدیک هستند برای اینکه ما دانش آموزان آنفولانزا نگیریم و بتوانیم در جلسه دی ما حضور داشته باشیم . لطفاً پیام ما دانش آموزان را بررسی کنید در مدارس حتی متوسطه کسانی که آنفولانزا دارند در مدرسه ماسک نمی‌زنند و توجهی ندارند.با تشکر

