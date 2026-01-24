بالاکتفی: استان یزد فردا تعطیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان بالاکتفی اظهار داشت: با توجه به صدور هشدار نارنجی هواشناسی مبنی بر بارندگی، برودت هوا و به منظور مدیریت مصرف انرژی، کلیه ادارات، سازمانها، نهادهای دولتی، بانک ها، مدارس، دانشگاه ها، موسسات آموزشی، پیش دبستانی ها و مهدهای کودک استان یزد در روز یکشنبه ۵ بهمنماه به صورت دورکاری و مجازی خواهند بود.
وی افزود: امتحانات مجازی به قوت خود باقیست و برگزار میشود.
بالاکتفی افزود: این تعطیلی شامل واحدهای عملیاتی دستگاههای امدادی، مراکز درمانی و بهداشتی، نیروهای انتظامی و بخشهای خدماترسان نخواهد شد.
مدیرکل مدیریت بحران استان تصریح کرد: تمامی دستگاههای اجرایی، مدارس و دانشگاه های استان موظف هستند نسبت به خاموشکردن سیستمهای گرمایشی و سایر تجهیزات مربوطه اقدام کنند.
وی از شهروندان یزدی خواست با رعایت حداکثر صرفهجویی در مصرف انرژی، در پایداری شبکههای توزیع انرژی نقشآفرینی کنند.
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