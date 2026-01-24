  1. استانها
  2. یزد
۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۴۱

بالاکتفی: استان یزد فردا تعطیل است

بالاکتفی: استان یزد فردا تعطیل است

یزد_ مدیرکل مدیریت بحران استاندار یزد گفت: یزد یکشنبه ۵ بهمن ماه به منظور مدیریت مصرف انرژی، برودت هوا و بارندگی تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان بالاکتفی اظهار داشت: با توجه به صدور هشدار نارنجی هواشناسی مبنی بر بارندگی، برودت هوا و به منظور مدیریت مصرف انرژی، کلیه ادارات، سازمان‌ها، نهادهای دولتی، بانک ها، مدارس، دانشگاه ها، موسسات آموزشی، پیش دبستانی ها و مهدهای کودک استان یزد در روز یکشنبه ۵ بهمن‌ماه به صورت دورکاری و مجازی خواهند بود.

وی افزود: امتحانات مجازی به قوت خود باقیست و برگزار می‌شود.

بالاکتفی افزود: این تعطیلی شامل واحدهای عملیاتی دستگاه‌های امدادی، مراکز درمانی و بهداشتی، نیروهای انتظامی و بخش‌های خدمات‌رسان نخواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی، مدارس و دانشگاه های استان موظف هستند نسبت به خاموش‌کردن سیستم‌های گرمایشی و سایر تجهیزات مربوطه اقدام کنند.

وی از شهروندان یزدی خواست با رعایت حداکثر صرفه‌جویی در مصرف انرژی، در پایداری شبکه‌های توزیع انرژی نقش‌آفرینی کنند.

کد مطلب 6729972

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها