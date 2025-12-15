شریفی: روند ابتلا به آنفلوانزا در استان یزد کاهشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود شریفی با اعلام کاهش روند ابتلاء به آنفلوانزا در استان یزد، گفت: بررسی شاخص‌های دیده‌وری مراکز درمانی و نتایج آزمایش‌های تشخیصی نشان می‌دهد که پس از یک دوره تقریباً چهار هفته‌ای با سیر صعودی، موج آنفلوانزا در هفته گذشته روندی کاهشی به خود گرفته است.

وی افزود: در اوج این موج، شاخص ابتلاء و مثبت شدن آزمایش‌ها به حدود ۴۷ درصد رسیده بود که خوشبختانه در هفته اخیر به ۳۶ درصد کاهش یافته و این امر بیانگر آغاز روند نزولی بیماری در سطح استان یزد است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: با وجود این کاهش، همچنان بر ادامه رعایت اصول پیشگیرانه مانند شست‌وشوی مرتب دست‌ها، استفاده از ماسک به‌ویژه در مکان‌های شلوغ و استراحت و ماندن در منزل برای افراد دارای علائم بیماری توصیه شده است. همچنین تأکید شده کودکان علامت‌دار تا بهبودی کامل از حضور در مدارس خودداری کنند تا ضمن تسریع روند درمان، از انتقال بیماری جلوگیری شود.

شریفی افزود: واکسیناسیون گروه‌های پرخطر از جمله زنان باردار، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و سالمندان به‌عنوان اقدامی مؤثر در کاهش خطر ابتلاء مورد تأکید قرار گرفته است.

وی بیان کرد: با رعایت این توصیه‌های ساده، ضمن تداوم کاهش موارد ابتلاء، از افزایش مجدد بیماری در ادامه فصل سرد سال در سطح استان جلوگیری شود.