به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور در نشست ستاد سفر استان هرمزگان با اشاره به ظرفیت‌های بالای گردشگری هرمزگان اظهار کرد: هرمزگان از توانمندی‌های متنوعی در حوزه گردشگری برخوردار است و موفقیت در میزبانی از مسافران، نیازمند همراهی و همکاری جدی همه دستگاه‌های اجرایی است.

وی با اشاره به وجود نقاط حادثه‌خیز و رفتارهای پرخطر برخی رانندگان در محورهای مواصلاتی استان افزود: ۵۰ کیلومتر از محور بندرلنگه – پارسیان تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد و اجرای پروژه‌های راه‌سازی در محورهای پرخطر می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تصادفات داشته باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هرمزگان، رفع مشکلات بنادر چارک و پل، ساماندهی و ارتقای کیفیت مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی را از اولویت‌های مهم برشمرد و افزود: بهبود کیفیت این خدمات تأثیر مستقیمی در رضایت‌مندی مسافران خواهد داشت.

صادقی‌پور با اشاره به ضعف پوشش مخابراتی در برخی محورهای مواصلاتی گفت: در زمان وقوع حوادث، ثانیه‌ها تعیین‌کننده است و لازم است برای تقویت آن تن‌دهی در این محورها اقدامات فوری و جدی انجام شود.

وی بر اهمیت اجرای برنامه‌های فرهنگی نوروزی تأکید کرد و افزود: نوروزگاه‌های شهرستان‌ها باید با محوریت مرکز استان در بندرعباس برگزار شود تا ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و صنایع‌دستی هر شهرستان به‌خوبی معرفی شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هرمزگان همچنین خواستار افزایش محل‌های اجرای پویش «نه به تصادف» در محورهای استان و هدفمند شدن فعالیت ستاد استقبال از گردشگران در مبادی ورودی بندرعباس شد.

صادقی‌پور در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت نجات‌غریق در سواحل و همچنین برنامه‌ریزی دقیق برای سوخت‌رسانی در ایام نوروز باید به‌طور ویژه دنبال شود و همه دستگاه‌ها موظف‌اند وظایف خود را در حوزه خدمات سفر با جدیت انجام دهند.