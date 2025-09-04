بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان از بندر شهیده نیک

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان به همراه جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان از بندر «شهیده فاطمه نیک» در جزیره هرمز بازدید کرد.

این بازدید با هدف بررسی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بندر، روند فعالیت‌های مسافری و بخش‌های مختلف عملیاتی و خدماتی آن انجام شد.

معاون امور عمرانی استانداری و هیأت همراه ضمن بازدید میدانی از بندر مسافری، بخش‌های پشتیبانی و خدماتی، در جریان جزئیات طرح توسعه بندر «شهیده فاطمه نیک» و مراحل اجرایی آن قرار گرفتند.

صفر صادقی پور در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت این بندر در جابه‌جایی مسافران و تأمین نیازهای جزیره هرمز، بر تسریع در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و ارتقای خدمات بندری تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه بندرگاه هرمز گفت: همکاری و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های ذی‌ربط برای رفع مشکلات موجود و توسعه زیرساخت‌های بندری جزیره هرمز ضروری است.

وی همچنین بر نقش این بندر در توسعه گردشگری، حمل‌ونقل مسافر و کالا و ارتقای سطح رفاه و خدمات‌رسانی به ساکنان و گردشگران جزیره هرمز تأکید کرد.