به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور در بازدید از بیمارستان ۲۶۴ تخت خوابی بندرعباس این پروژه را نمادی بارز از اراده و همت مجموعه استانداری هرمزگان، وزارت بهداشت و اثر مسئولیت‌های اجتماعی در ارتقا سطح سلامت و رفاه مردم استان دانست و اظهار ورد: پیشرفت بیش از ۹۴ درصدی عملیات عمرانی بیمارستان نشان‌دهنده تعهد عمیق همه دست‌اندرکاران به کیفیت، دقت و استانداردهای بالای ساخت است.

وی افزود: بهره‌برداری از این بیمارستان ظرفیت تخت‌های درمانی استان را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد و سرانه تخت‌های استان حتی از میانگین کشوری نیز فراتر خواهد رفت که این امر منجر به کاهش مراجعات به مراکز درمانی خارج از استان و ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی درمانی می‌شود.

معاون عمرانی استانداری هرمزگان ضمن قدردانی از انتخاب بهترین متریال و رعایت دقیق استانداردهای ملی و بین‌المللی در ساخت این بیمارستان، تاکید کرد: این پروژه نه تنها یک سازه فیزیکی بلکه یک سرمایه‌گذاری کلان در حوزه سلامت و توسعه پایدار استان است که به‌زودی به یکی از مراجع اصلی درمانی منطقه تبدیل خواهد شد و تأثیر بسزایی در ارتقاء کیفیت زندگی مردم منطقه خواهد داشت.

وی همچنین تصریح کرد: رفع چالش‌های زیرساختی از جمله تأمین برق، آب و نیازمند همکاری مستمر و هماهنگی کامل بین تمامی نهادهای مرتبط است و استانداری هرمزگان مصمم است با تخصیص منابع مالی و ایجاد سازوکارهای مناسب، مسیر اجرای این پروژه را تسهیل کند.