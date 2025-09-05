  1. استانها
بیمارستان ۲۶۴ تخت‌خوابی بندرعباس به پیشرفت ۹۴ درصدی رسیده است

بندرعباس- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان از پیشرفت بیش از ۹۴ درصدی بیمارستان ۲۶۴ تخت خوابی بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور در بازدید از بیمارستان ۲۶۴ تخت خوابی بندرعباس این پروژه را نمادی بارز از اراده و همت مجموعه استانداری هرمزگان، وزارت بهداشت و اثر مسئولیت‌های اجتماعی در ارتقا سطح سلامت و رفاه مردم استان دانست و اظهار ورد: پیشرفت بیش از ۹۴ درصدی عملیات عمرانی بیمارستان نشان‌دهنده تعهد عمیق همه دست‌اندرکاران به کیفیت، دقت و استانداردهای بالای ساخت است.

وی افزود: بهره‌برداری از این بیمارستان ظرفیت تخت‌های درمانی استان را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد و سرانه تخت‌های استان حتی از میانگین کشوری نیز فراتر خواهد رفت که این امر منجر به کاهش مراجعات به مراکز درمانی خارج از استان و ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی درمانی می‌شود.

معاون عمرانی استانداری هرمزگان ضمن قدردانی از انتخاب بهترین متریال و رعایت دقیق استانداردهای ملی و بین‌المللی در ساخت این بیمارستان، تاکید کرد: این پروژه نه تنها یک سازه فیزیکی بلکه یک سرمایه‌گذاری کلان در حوزه سلامت و توسعه پایدار استان است که به‌زودی به یکی از مراجع اصلی درمانی منطقه تبدیل خواهد شد و تأثیر بسزایی در ارتقاء کیفیت زندگی مردم منطقه خواهد داشت.

وی همچنین تصریح کرد: رفع چالش‌های زیرساختی از جمله تأمین برق، آب و نیازمند همکاری مستمر و هماهنگی کامل بین تمامی نهادهای مرتبط است و استانداری هرمزگان مصمم است با تخصیص منابع مالی و ایجاد سازوکارهای مناسب، مسیر اجرای این پروژه را تسهیل کند.

