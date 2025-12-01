به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقیپور در جلسه نخست ستاد اجرایی خدمات سفر هرمزگان اظهار کرد: نوروزگاهها با محوریت بندرعباس برگزار میشود و در این رویدادهای فرهنگی، ظرفیتهای هر شهرستان در زمینههای مختلف از جمله هنرهای دستی، موسیقی محلی و فرهنگ بومی معرفی خواهد شد.
وی همچنین بر اهمیت برگزاری اینگونه برنامهها در جذب گردشگران و معرفی فرهنگ غنی هرمزگان به مسافران تأکید کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان افزود: این برنامهها در کنار افزایش نشاط اجتماعی و فراهمسازی فضایی شاد و پرانرژی برای مسافران، کمک شایانی به توسعه گردشگری و اقتصاد محلی خواهد کرد.
صادقیپور همچنین از برنامهریزیها برای افزایش محلهای اجرای پویش نه به تصادف در جادههای استان و هدفمند شدن ستاد استقبال از گردشگران در ورودی بندرعباس خبر داد و تأکید کرد: مدیریت نجاتغریق سواحل و سوخترسانی در ایام نوروز باید بهطور ویژه در دستور کار قرار گیرد.
