۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۴

صادقی‌پور: نوروزگاه شهرستان‌ها در بندرعباس برگزار می‌شود

بندرعباس - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان از برگزاری نوروزگاه‌های شهرستان‌ها در مرکز استان، بندرعباس، در ایام نوروز ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور در جلسه نخست ستاد اجرایی خدمات سفر هرمزگان اظهار کرد: نوروزگاه‌ها با محوریت بندرعباس برگزار می‌شود و در این رویدادهای فرهنگی، ظرفیت‌های هر شهرستان در زمینه‌های مختلف از جمله هنرهای دستی، موسیقی محلی و فرهنگ بومی معرفی خواهد شد.

وی همچنین بر اهمیت برگزاری اینگونه برنامه‌ها در جذب گردشگران و معرفی فرهنگ غنی هرمزگان به مسافران تأکید کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان افزود: این برنامه‌ها در کنار افزایش نشاط اجتماعی و فراهم‌سازی فضایی شاد و پرانرژی برای مسافران، کمک شایانی به توسعه گردشگری و اقتصاد محلی خواهد کرد.

صادقی‌پور همچنین از برنامه‌ریزی‌ها برای افزایش محل‌های اجرای پویش نه به تصادف در جاده‌های استان و هدفمند شدن ستاد استقبال از گردشگران در ورودی بندرعباس خبر داد و تأکید کرد: مدیریت نجات‌غریق سواحل و سوخت‌رسانی در ایام نوروز باید به‌طور ویژه در دستور کار قرار گیرد.

