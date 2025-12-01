مدارس و دانشگاه های قم فردا سه شنبه ۱۱ آذرماه تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش‌های اداره کل هواشناسی مبنی بر پایداری هوا در روز آتی طبق تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا که در اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم برگزار شد، کلیه مهدهای کودک پیش دبستانی‌ها و کلیه مقاطع تحصیلی آموزشی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر و کلیه دانشگاه‌های در سراسر استان در روز سه شنبه ۱۱ آذرماه، غیرحضوری خواهد شد.



قم ادارات دولتی و بانک‌های استان قم باز بوده و شامل این تعطیلی نمی‌شوند.



زنان باردار و کارکنان دارای بیماری‌های زمینه‌ای می‌توانند با نظر مدیران دستگاه از دورکاری استفاده نمایند.