  1. هنر
  2. تئاتر
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۳۷

معرفی هیئت داوران ۲ بخش جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان

معرفی هیئت داوران ۲ بخش جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان

هیئت داوران ۲ بخش جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، اسامی هیئت داوران ۲ بخش «کودک» و «خردسال» جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان اعلام شد.

با حکم آزاده انصاری، دبیر سی‌امین دوره جشنواره، در بخش کودک، داوری آثار به عهده حمیدرضا نعیمی، شهرام کرمی و پرستو گلستانی گذاشته شده است و در بخش خردسال، داوران این بخش سلما محسنی اردهالی و فهیمه میرزا حسینی هستند.

معرفی هیئت داوران ۲ بخش جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان

سی‌امین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، با حضور هنرمندان داخلی و بین‌المللی در حال آماده‌سازی است و هیئت داوران با تجربه خود آثار ارائه شده را بررسی و انتخاب می‌شوند.

کد خبر 6674831

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها