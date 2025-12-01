معرفی هیئت داوران ۲ بخش جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، اسامی هیئت داوران ۲ بخش «کودک» و «خردسال» جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان اعلام شد.

با حکم آزاده انصاری، دبیر سی‌امین دوره جشنواره، در بخش کودک، داوری آثار به عهده حمیدرضا نعیمی، شهرام کرمی و پرستو گلستانی گذاشته شده است و در بخش خردسال، داوران این بخش سلما محسنی اردهالی و فهیمه میرزا حسینی هستند.

سی‌امین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، با حضور هنرمندان داخلی و بین‌المللی در حال آماده‌سازی است و هیئت داوران با تجربه خود آثار ارائه شده را بررسی و انتخاب می‌شوند.