تمدید مهلت ارسال آثار به ۲ بخش جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، مهلت بارگذاری طرح و پیشنهاد پژوهشی در بخش «خردسال» و پایان مهلت بارگذاری چکیده مقالات بخش «مقالات پژوهشی» سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان که پیشتر بهترتیب تا ۳۱ شهریور و اول مهر تعیین شده بود، بنا به استقبال و درخواستهای متعدد تا ۱۲ مهر تمدید شد.
بر اساس فراخوان جشنواره، بخش خردسال ویژه مخاطبان زیر هفت سال طراحی شده و آثار آن باید متناسب با نیازهای روانی و آموزشی این گروه سنی تولید شوند. توجه به مهارتورزی، کشف و تجربه کردن، مشارکت فعال خردسالان در روند بازی ـ نمایش و استفاده از زبان، تصاویر و زمانبندی متناسب از مهمترین الزامات این بخش است.
در این بخش، متقاضیان در ۲ مرحله شرکت میکنند: ابتدا ارائه پروپوزال کامل شامل شیوه تعامل و کنشگری گروه با خردسالان و سپس ارائه گزارش تصویری حداقل ۱۰ دقیقهای از اجرای آزمایشی با خردسالان در مراکزی چون مهدکودکها یا خانههای بازی. حداکثر پنج گروه در این بخش پذیرفته میشوند و اولویت با آثاری است که پیشتر در جشنواره دیگری شرکت نکرده باشند.
همچنین بخش مقالات پژوهشی بهصورت رقابتی برگزار میشود و شامل مقالات علمی ـ تخصصی در قالب مروری، تحلیلی، پژوهشی، بنیادین و کاربردی با حجم ۶۵۰۰ تا ۹۰۰۰ کلمه است. موضوعات این بخش چهار محور اصلی را در برمیگیرد:
۱- نظریات روزآمد در تئاتر خردسال، کودک و نوجوان
۲- آموزش تئاتر به خردسالان، کودکان و نوجوانان
۳- تربیت مربی تئاتر کودک و نوجوان
۴- تئاتر در گذار از بحرانهای اجتماعی، سیاسی و زیستی
مقالات باید به زبان فارسی تألیف و در دو مرحله (چکیده و متن کامل) بارگذاری شوند و آثار اصیل نگاشتهشده ویژه این فراخوان در داوری در اولویت خواهند بود.
سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری از ۱۴ تا ۲۰ آذر با حضور گروههای نمایشی داخلی و خارجی در شهر همدان برگزار میشود.
