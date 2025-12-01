۱۵ میلیارد ریال کالای قاچاق در گراش کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود صادقی شامگاه دوشنبه اظهار کرد: مأموران انتظامی گراش هنگام گشت‌زنی در محور مواصلاتی این شهرستان به سه دستگاه خودروی نیسان، پژو ۴۰۵ و سمند مشکوک شدند و آن‌ها را برای بررسی متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودروها، مقادیر قابل توجهی کالای فاقد مدارک قانونی شامل دو دستگاه یخچال، یک دستگاه فریزر، یک دستگاه کولر ایستاده، ۱۶ حلقه لاستیک خارجی و انواع نوشیدنی غیرمجاز و سایر تنقلات کشف شد.

فرمانده انتظامی گراش با بیان اینکه این عملیات در پی اقدامات اطلاعاتی و کنترل مسیرهای عبوری توسط مأموران پلیس انجام شده است، تصریح کرد: در این رابطه سه نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی با اشاره به تداوم اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و پایش مستمر محورهای مواصلاتی، تأکید کرد: برخورد با قاچاق کالا یکی از اولویت‌های مهم پلیس در راستای حمایت از تولید داخلی و حفظ امنیت اقتصادی کشور است و طرح‌های مبارزه با قاچاق همچنان در شهرستان گراش با جدیت ادامه خواهد داشت.