۱۵ میلیارد ریال کالای قاچاق در گراش کشف شد

گراش- فرمانده انتظامی گراش گفت: مأموران پلیس این شهرستان در اجرای طرح تشدید کنترل محورهای مواصلاتی، موفق به کشف کالای قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود صادقی شامگاه دوشنبه اظهار کرد: مأموران انتظامی گراش هنگام گشت‌زنی در محور مواصلاتی این شهرستان به سه دستگاه خودروی نیسان، پژو ۴۰۵ و سمند مشکوک شدند و آن‌ها را برای بررسی متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودروها، مقادیر قابل توجهی کالای فاقد مدارک قانونی شامل دو دستگاه یخچال، یک دستگاه فریزر، یک دستگاه کولر ایستاده، ۱۶ حلقه لاستیک خارجی و انواع نوشیدنی غیرمجاز و سایر تنقلات کشف شد.

فرمانده انتظامی گراش با بیان اینکه این عملیات در پی اقدامات اطلاعاتی و کنترل مسیرهای عبوری توسط مأموران پلیس انجام شده است، تصریح کرد: در این رابطه سه نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی با اشاره به تداوم اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و پایش مستمر محورهای مواصلاتی، تأکید کرد: برخورد با قاچاق کالا یکی از اولویت‌های مهم پلیس در راستای حمایت از تولید داخلی و حفظ امنیت اقتصادی کشور است و طرح‌های مبارزه با قاچاق همچنان در شهرستان گراش با جدیت ادامه خواهد داشت.

