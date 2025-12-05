به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمدباقر بخشایشپور در خطبههای نماز جمعه این هفته گراش با تبریک روز دانشجو، از تلاش دانشجویان در اجرای برنامههای نماز جمعه تقدیر کرد و گفت: نمازجمعه سنگر بزرگ انقلاب است و دشمن میکوشد این سنگر را تضعیف کند و حضور در نماز جمعه هم جهاد فرهنگی و هم توفیق الهی است.
وی ادامه داد: همه ما باید در ثواب نماز جمعهها سهیم باشیم و دیگران را نیز برای حضور در این فریضه مهم یاری کنیم.
امام جمعه گراش با اشاره به وقایع شانزدهم آذر سال ۱۳۳۲ افزود: دانشجویان معترض به سلطه آمریکا و انگلیس در دانشگاه تهران به شهادت رسیدند؛ از همینرو روز دانشجو در شمار ایامالله و الهامبخش مبارزه با استکبار جهانی است.
حجت الاسلام بخشایش پور با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر اولویت تولید علم تصریح کرد: قدرت علمی امروز ایران، بهویژه در حوزههای هوافضا و فناوریهای نوین، دستاورد جوانان دانشگاهی و مصداق جهاد علمی است.
ایران در جمع قدرتهای علمی جهان
امام جمعه گراش با اشاره به رشد چشمگیر علمی کشور گفت: ایران امروز رتبه پانزدهم تولید علم در جهان و رتبه نخست منطقه را کسب کرده است؛ این موفقیت مرهون تلاش دانشجویان و نخبگان ماست.
وی ادامه داد: در رشتههای نانو، سلولهای بنیادی، داروسازی، هستهای و فناوریهای نو، جوانان انقلابی شگفتی آفریدهاند.
حجت الاسلام بخشایش پور در ادامه از خیرین درخواست همراهی بیشتر در حمایت علمی از جوانان و نخبگان کرد و اظهار داشت: سرمایهگذاری روی آموزش و تربیت یک نخبه برای کشور، بهمراتب ارزشمندتر از بسیاری هزینههای کماثر دیگر است.
امام جمعه گراش تصریح کرد: در برخی امور، هزینههای کلان انجام میدهیم اما برای پرورش استعدادهای علمی، دچار کمتوجهی هستیم. این موضوع یک ضعف فرهنگی است که باید جبران شود.
