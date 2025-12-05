  1. استانها
امام جمعه گراش: دانشجویان پیشگامان جهاد علمی و استکبارستیزی‌اند

گراش- امام جمعه گراش گفت: دشمن به‌دنبال تضعیف نمازجمعه به‌عنوان سنگر بزرگ انقلاب بوده و جهاد علمی جوانان امروز مهم‌ترین ابزار اقتدار ایران در برابر استکبار جهانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدباقر بخشایش‌پور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گراش با تبریک روز دانشجو، از تلاش دانشجویان در اجرای برنامه‌های نماز جمعه تقدیر کرد و گفت: نمازجمعه سنگر بزرگ انقلاب است و دشمن می‌کوشد این سنگر را تضعیف کند و حضور در نماز جمعه هم جهاد فرهنگی و هم توفیق الهی است.

وی ادامه داد: همه ما باید در ثواب نماز جمعه‌ها سهیم باشیم و دیگران را نیز برای حضور در این فریضه مهم یاری کنیم.

امام جمعه گراش با اشاره به وقایع شانزدهم آذر سال ۱۳۳۲ افزود: دانشجویان معترض به سلطه آمریکا و انگلیس در دانشگاه تهران به شهادت رسیدند؛ از همین‌رو روز دانشجو در شمار ایام‌الله و الهام‌بخش مبارزه با استکبار جهانی است.

حجت الاسلام بخشایش پور با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر اولویت تولید علم تصریح کرد: قدرت علمی امروز ایران، به‌ویژه در حوزه‌های هوافضا و فناوری‌های نوین، دستاورد جوانان دانشگاهی و مصداق جهاد علمی است.

ایران در جمع قدرت‌های علمی جهان

امام جمعه گراش با اشاره به رشد چشمگیر علمی کشور گفت: ایران امروز رتبه پانزدهم تولید علم در جهان و رتبه نخست منطقه را کسب کرده است؛ این موفقیت مرهون تلاش دانشجویان و نخبگان ماست.

وی ادامه داد: در رشته‌های نانو، سلول‌های بنیادی، داروسازی، هسته‌ای و فناوری‌های نو، جوانان انقلابی شگفتی آفریده‌اند.

حجت الاسلام بخشایش پور در ادامه از خیرین درخواست همراهی بیشتر در حمایت علمی از جوانان و نخبگان کرد و اظهار داشت: سرمایه‌گذاری روی آموزش و تربیت یک نخبه برای کشور، به‌مراتب ارزشمندتر از بسیاری هزینه‌های کم‌اثر دیگر است.

امام جمعه گراش تصریح کرد: در برخی امور، هزینه‌های کلان انجام می‌دهیم اما برای پرورش استعدادهای علمی، دچار کم‌توجهی هستیم. این موضوع یک ضعف فرهنگی است که باید جبران شود.

