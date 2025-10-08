  1. استانها
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۵

سردار ملکی: انبارهای احتکار ۱۳۸ میلیارد تومانی در شیراز کشف شد

شیراز- فرمانده انتظامی استان فارس از کشف یک انبار احتکار کالاهای مورد نیاز مردم به ارزش ۱۳۸ میلیارد تومان در شهرستان شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار عزیزاله ملکی در خصوص کشف انبار احتکار در شیراز گفت: در اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولیدات داخلی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات فنی از احتکار مواد خوراکی در تعدادی انبار واقع در یکی از کارخانه‌های شیراز مطلع و بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: پس از هماهنگی قضائی، ماموران انتظامی با همراهی کارشناسان سازمان های مربوطه از این انبارها بازدید به عمل آوردند که در نتیجه مقدار زیادی لاستیک خودرو، ظروف یک بار مصرف، برنج، روغن و ... که به صورت غیرقانونی دپو و احتکار شده بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه ارزش اقلام احتکار شده برابر با نظر کارشناسان ۱۳۸ میلیارد تومان برآورد شده است، تصریح کرد: در این خصوص هشت متهم شناسایی و پرونده مقدماتی تشکیل شد.

