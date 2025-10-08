سردار ملکی: انبارهای احتکار ۱۳۸ میلیارد تومانی در شیراز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار عزیزاله ملکی در خصوص کشف انبار احتکار در شیراز گفت: در اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولیدات داخلی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات فنی از احتکار مواد خوراکی در تعدادی انبار واقع در یکی از کارخانه‌های شیراز مطلع و بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: پس از هماهنگی قضائی، ماموران انتظامی با همراهی کارشناسان سازمان های مربوطه از این انبارها بازدید به عمل آوردند که در نتیجه مقدار زیادی لاستیک خودرو، ظروف یک بار مصرف، برنج، روغن و ... که به صورت غیرقانونی دپو و احتکار شده بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه ارزش اقلام احتکار شده برابر با نظر کارشناسان ۱۳۸ میلیارد تومان برآورد شده است، تصریح کرد: در این خصوص هشت متهم شناسایی و پرونده مقدماتی تشکیل شد.