اردوغان: حمله به کشتی‌ها در دریای سیاه نگران‌کننده است

رئیس جمهور ترکیه در سخنانی اعلام کرد: حمله به کشتی‌ها در دریای سیاه نگران‌کننده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: ما تسلیم تهدیدها نخواهیم شد و به اهداف خود خواهیم رسید. برای دستیابی به هدف ترکیه‌ای عاری از تروریسم تلاش می‌کنیم.

رئیس جمهور ترکیه ادامه داد: در حال توسعه پروژه‌های دفاعی و انرژی هسته‌ای مان با کره جنوبی هستیم. … من با پاپ در مورد حملات غیرانسانی اسرائیل به مساجد، کلیساها و بیمارستان‌ها در غزه صحبت کردم. با وی درباره تلاش‌ها برای تحکیم آتش‌بس در غزه صحبت کردم.

رجب طیب اردوغان، گفت: عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا یک هدف راهبردی برای کشور ماست.

وی سپس افزود: هدف قرار دادن کشتی‌ها در منطقه اقتصادی انحصاری ما در دریای سیاه یک تحول نگران‌کننده است و ما آن را نخواهیم پذیرفت. ما آماده‌ایم هر کاری که برای پایان دادن به جنگ در اوکراین لازم باشد انجام دهیم.

