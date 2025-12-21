مسکو: هدف حملات دریای سیاه، اختلال در مذاکرات صلح اوکراین است

به گزارش خبرگزاری مهر، یوری پیلیپسونT مدیر اداره دوم اروپای وزارت امور خارجه روسیه در مصاحبه با خبرگزاری تاس گفت: کییف با حمله پهپادی به کشتیهای تجاری در دریای سیاه، تلاش میکند روند پیشرفت مذاکرات صلح را مختل کند.
وی افزود: حملات اوکراین به زیرساختهای انرژی و بنادر، نهتنها به منافع اقتصادی کشورهای حاشیه دریای سیاه آسیب میزند، بلکه بازارهای جهانی انرژی را نیز مختل میکند.
مدیر اداره دوم اروپای وزارت امور خارجه روسیه گفت: چشمانداز عادیسازی حملونقل دریایی در دریای سیاه، به آمادگی کییف برای حلوفصل مسالمتآمیز مناقشات موجود، پرهیز از تشدید تنش در این دریا و پذیرش ضرورت ایجاد فضای مناسب برای گفتوگو بستگی دارد.
وی، کاهش تنشها بین اوکراین و روسیه در دریای سیاه را بعید دانست و افزود: همانطور که میدانیم، عادی سازی حمل و نقل دریایی در دریای سیاه همچنان دشوار است.
این مقام روس از نقش ترکیه برای میانجیگری بین مسکو و کییف برای عادی سازی حمل و نقل دریایی در دریای سیاه تقدیر کرد.
