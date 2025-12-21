  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۲

مسکو: هدف حملات دریای سیاه، اختلال در مذاکرات صلح اوکراین است

مسکو: هدف حملات دریای سیاه، اختلال در مذاکرات صلح اوکراین است

یک مقام وزارت امور خارجه روسیه گفت: کی‌یف با حملات پهپادی به کشتی‌ها در دریای سیاه، دنبال جلوگیری از به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوری پیلیپسونT مدیر اداره دوم اروپای وزارت امور خارجه روسیه در مصاحبه با خبرگزاری تاس گفت: کی‌یف با حمله پهپادی به کشتی‌های تجاری در دریای سیاه، تلاش می‌کند روند پیشرفت مذاکرات صلح را مختل کند.

وی افزود: حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی و بنادر، نه‌تنها به منافع اقتصادی کشورهای حاشیه دریای سیاه آسیب می‌زند، بلکه بازارهای جهانی انرژی را نیز مختل می‌کند.

مدیر اداره دوم اروپای وزارت امور خارجه روسیه گفت: چشم‌انداز عادی‌سازی حمل‌ونقل دریایی در دریای سیاه، به آمادگی کی‌یف برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشات موجود، پرهیز از تشدید تنش در این دریا و پذیرش ضرورت ایجاد فضای مناسب برای گفت‌وگو بستگی دارد.

وی، کاهش تنش‌ها بین اوکراین و روسیه در دریای سیاه را بعید دانست و افزود: همان‌طور که می‌دانیم، عادی سازی حمل و نقل دریایی در دریای سیاه همچنان دشوار است.

این مقام روس از نقش ترکیه برای میانجی‌گری بین مسکو و کی‌یف برای عادی سازی حمل و نقل دریایی در دریای سیاه تقدیر کرد.

کد خبر 6697137

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها