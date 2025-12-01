  1. استانها
مدارس سراب غیرحضوری شد

سراب- با اعلام آموزش و پرورش سراب، مدارس این شهرستان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه، ۱۱ و ۱۲ آذر ماه بصورت غیرحضوری بوده و کلاس ها در بستر شبکه شاد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیم و رأی ستاد بحران شهرستان سراب، با توجه به گسترش سرماخوردگی در بین دانش آموزان شهرستان در ایام اخیر، مدارس شهرستان سراب (شهری و روستایی) در روزهای سه شنبه و چهارشنبه، ۱۱ و ۱۲ آذر ماه به صورت غیرحضوری بوده و کلاس‌ها در بستر شبکه شاد برگزار خواهد شد.

در بخشی از این اطلاعیه از والدین دانش آموزان درخواست شده با رعایت اصول بهداشتی در منزل، مراقبت‌های لازم را از دانش آموزان به عمل آورند تا در هفته آتی دانش آموزان عزیز در سلامت کامل در سر کلاس‌های درس حضور یابند.

      سلام وخسته نباشیدببخشیدچراهمه ی شهرستان هاغیرحضوری شدولی تبریزبااین که بارندگی نشده وهواش هنوزالودست تعطیل نشده؟

