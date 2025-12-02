مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا برای روز چهارشنبه ۱۲ آذر

به گزارش خبرگزاری مهر، ظفر محمدی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی روز سهشنبه مصوبات جلسه کارگروه را به شرح ذیل اعلام کرد:
مقرر شد در روز چهارشنبه، در شهرستانهای بناب، آذرشهر و عجبشیر، مراکز پیش دبستانی تعطیل و مدارس در تمامی مقاطع به صورت غیرحضوری از طریق سامانه شاد آموزش و پرورش برگزار شود.
فعالیت مدارس به غیر از شهرستانهای فوق، در سایر شهرها به صورت حضوری خواهد بود.
فعالیت دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و تمامی ادارات استان به روال عادی دایر خواهد بود.
ادارات مکلف هستند با درخواست مرخصی استحقاقی مادران دارای فرزند محصل موافقت کنند.
مقرر شد گشت و کنترل برای تداوم تعطیلی موقت کارخانههای آلاینده در حاشیه شهرهای آلوده ذکر شده تداوم داشته باشد
به مردم شریف استان توصیه میشود در فضای باز از ماسک استفاده کنند و در فضای باز فعالیت ورزشی نداشته باشند. همچنین سالمندان، کودکان و بیماران از تردد غیرضروری پرهیز کنند.
نظر شما