«مهرداد خادمی» سرمربی تیم فوتبال شهرداری آستارا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد خادمی مربی لرستانی با عقد قراردادی به عنوان سرمربی تیم فوتبال شهرداری آستارا از سوی مسئولان این باشگاه انتخاب شد.

مراسم معارفه سرمربی جدید شهرداری آستارا عصر دوشنبه و با حضور مسئولان باشگاه و هیئت فوتبال و بازیکنان تیم در ورزشگاه وحدت این شهرستان برگزار شد.

خادمی که سابقه سرمربیگری در تیم‌های خیبر خرم‌آباد، داتیس لرستان، نفت امیدیه، نفت آبادان، کارون خوزستان، استقلال اهواز، علم و ادب تبریز، قشقایی شیراز، بعثت کرمانشاه، ماشین‌سازی تبریز، پتروشیمی تبریز، کوثر لرستان، شهرداری ماهشهر، پرسپولیس خرم‌آباد و ستارگان سرخ تهران را در کارنامه دارد، اکنون به عنوان سکاندار جدید تیم شهرداری آستارا کار خود را آغاز خواهد کرد.

پیش از این، فرشاد کرمی تا هفته ششم هدایت تیم را بر عهده داشت که در شش دیدار تنها موفق به کسب ۳ امتیاز شد و امروز از سمت خود استعفا داد.

با حضور خادمی، هواداران فوتبال آستارا امیدوارند تیم شهرداری آستارا با وجود مشکلات پیش رو بتواند در ادامه رقابت‌های لیگ دسته دوم نتایج بهتری کسب کند و جایگاه مناسبی در جدول به دست آورد.