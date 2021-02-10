کیفیت زمین چمن مصنوعی ورزشگاه وحدت آستارا بسیار پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، علی کارگر بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مهمترین عملیات مراقب از زمین چمن مصنوعی، شانه زنی است، اظهار کرد: سطح چمن مصنوعی باید به طور منظم و با توجه به توصیه‌های تولید کننده چمن شانه زده شود و تعداد دفعات شانه زنی به میزان استفاده از چمن مرتبط است و هر چه از چمن بیشتر استفاده شود باید بیشتر شانه زده شود.

وی ادامه داد: متأسفانه زمین چمن مصنوعی ورزشگاه وحدت آستارا از زمان نصب چمن که حدود یک و نیم سال از آن می‌گذرد، تاکنون یک بار هم شانه نخورده و کیفیت خود را از دست داده است.

مدیر عامل باشگاه شهرداری آستارا افزود: زمین چمن مصنوعی ورزشگاه وحدت آستارا نیاز اساسی به شانه زدن دارد و از مسئولان ذیربط در حوزه ورزش تقاضا داریم نسبت به عملیات شانه زنی این زمین چمن پرکار در شهر آستارا اقدامات لازم را انجام دهند.

کارگر از مصدومیت آرش افشین بازیکن مطرح تیم فوتبال شهرداری آستارا خبر داد و گفت: روزانه ۷ الی ۱۰ بازیکن تیم فوتبال شهرداری آستارا کار فیزیوتراپی انجام می‌دهند و بیش از ۸۰ درصد از مصدومیت‌های تیم فوتبال شهرداری آستارا از تمرین در زمین چمن بی‌کیفیت فعلی ورزشگاه وحدت آستارا است.

مدیر عامل باشگاه شهرداری آستارا، ادامه داد: هفته‌ای دو روز در زمین چمن مصنوعی ورزشگاه وحدت آستارا تمرین می‌کنیم و اگر وضعیت به همین صورت ادامه یابد ما مجبور هستیم برای انجام تمرینات به زمین‌های چمن شهرهای همجوار از جمله شهر چوبر تالش یا زمین‌های خاکی منطقه مراجعه کنیم.

کارگر، گفت: امیدواریم هر چه سریع‌تر مشکل زمین چمن مصنوعی ورزشگاه وحدت و همچنین آماده سازی کامل این ورزشگاه رفع شود تا در شهر مرزی آستارا از تیم‌های فوتبال لیگ یکی میزبانی خوبی داشته باشیم.

وی، افزود: تیم فوتبال شهرداری آستارا هم اکنون با ۲۱ امتیاز در رتبه پنجم جدول رده‌بندی لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور قرار دارد و در هفته چهاردهم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های ایران (جام آزادگان) در خرم آباد به مصاف تیم فوتبال خیبر خرم آباد خواهد رفت.