  1. استانها
  2. گیلان
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۵

«فرشاد کرمی» از هدایت تیم فوتبال شهرداری آستارا کناره‌گیری کرد

«فرشاد کرمی» از هدایت تیم فوتبال شهرداری آستارا کناره‌گیری کرد

آستارا- «فرشاد کرمی» سرمربی تیم فوتبال شهرداری آستارا با اشاره به شرایط نامطلوب این تیم ضمن قدردانی از مردم این شهر، پایان همکاری خود را اعلام کرد.

فرشاد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شرایط نامطلوب تیم فوتبال شهرداری آستارا با این تیم قطع همکاری کرده‌ام.

سرمربی مستعفی شهرداری آستارا با اشاره به بسته بودن پنجره نقل و انتقالات به دلیل بدهی‌های گذشته باشگاه گفت: مسئولان شهرستان هیچ تلاشی برای حل مشکلات باشگاه نمی‌کنند و تیم در شرایط سختی قرار دارد.

وی افزود: ما تا هفته ششم مسابقات تنها با یک دروازه‌بان و بدون ذخیره بازی کردیم. اکنون نیز فدراسیون فوتبال به علت عدم کسب امتیاز حرفه‌ای، سه امتیاز از تیم کسر کرده است و ادامه مسابقات با این شرایط بسیار دشوار است.

سرمربی شهرداری آستارا تأکید کرد: مدیریت باشگاه به‌تنهایی تلاش می‌کند تیم را حفظ کند، اما بدون حمایت نمی‌توان کاری از پیش برد.

کرمی با قدردانی از مردم آستارا اظهار داشت: در مدت حضورم در این شهر زیبا با فرهنگ مردم اصیل و بزرگ آشنا شدم. جز محبت و عشق چیزی از مردم ندیدم و از محبت بی‌پایان آنان تشکر می‌کنم.

وی در پایان با اعلام استعفا گفت: به علت کسر امتیاز فدراسیون و مشکلات عدیده باشگاه، از مردم بزرگ و اصیل آستارا خداحافظی می‌کنم و بهترین آرزوها را برای تیم فوتبال بندر آستارا دارم.

کد خبر 6674494

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها