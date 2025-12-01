فرشاد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شرایط نامطلوب تیم فوتبال شهرداری آستارا با این تیم قطع همکاری کردهام.
سرمربی مستعفی شهرداری آستارا با اشاره به بسته بودن پنجره نقل و انتقالات به دلیل بدهیهای گذشته باشگاه گفت: مسئولان شهرستان هیچ تلاشی برای حل مشکلات باشگاه نمیکنند و تیم در شرایط سختی قرار دارد.
وی افزود: ما تا هفته ششم مسابقات تنها با یک دروازهبان و بدون ذخیره بازی کردیم. اکنون نیز فدراسیون فوتبال به علت عدم کسب امتیاز حرفهای، سه امتیاز از تیم کسر کرده است و ادامه مسابقات با این شرایط بسیار دشوار است.
سرمربی شهرداری آستارا تأکید کرد: مدیریت باشگاه بهتنهایی تلاش میکند تیم را حفظ کند، اما بدون حمایت نمیتوان کاری از پیش برد.
کرمی با قدردانی از مردم آستارا اظهار داشت: در مدت حضورم در این شهر زیبا با فرهنگ مردم اصیل و بزرگ آشنا شدم. جز محبت و عشق چیزی از مردم ندیدم و از محبت بیپایان آنان تشکر میکنم.
وی در پایان با اعلام استعفا گفت: به علت کسر امتیاز فدراسیون و مشکلات عدیده باشگاه، از مردم بزرگ و اصیل آستارا خداحافظی میکنم و بهترین آرزوها را برای تیم فوتبال بندر آستارا دارم.
